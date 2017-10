The Dream Syndicate - How Did I Find Myself Here

Τι θα ακούσεις:

alternative rock, phychedellic rock



Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

Πολύ απλά... Όλα!



Βαθμολογία: 9/10





Το "How Did I Find Myself Here", αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πόσο τεράστιος μουσικός είναι ο Steve Wynn και πόσο μεγάλη μπάντα είναι οι Dream Syndicate. Πρόκειται για το πέμπτο studio-album των Αμερικανών και το πρώτο μετά την πρόσφατη επανένωσή τους το 2012.



Επί της ουσίας το συγκρότημα αποτελείται από τα μέλη της «τάξης του '88», από αυτούς δηλαδή που είχαν κυκλοφορήσει το "Ghost Stories". Έχοντας ως βάση την alternative-rock, διακτινίζονται σε πολλά και διαφορετικά πεδία.



Ο δίσκος ανοίγει με το radio-friendly "Filter Me Through You" και στα σαράντα πέντε λεπτά που διαρκεί, φιλτράρεται διαρκώς με νέα στοιχεία. Στο "Glide", ο Wynn βαδίζοντας στα riffs του "Heroes", του ενός και μοναδικού David Bowie, παντρεύει την alternative με τη late seventies και early eighties κιθαριστική αισθητική.



Σταδιακά οι ρυθμοί ανεβαίνουν και στο "Out Of My Head", οι Nirvana συναντούν τους Jesus And Mary Chain. Το "80 West", σε κάνει να αναρωτιέσαι εάν οι Joy Division θα ακουγόντουσαν κατ' αυτόν τον τρόπο εν έτει 2017. Προσωπικά μιλώντας, νομίζω πως ναι.



Εκεί που δίνουν ρέστα, είναι στο υπέροχο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Είναι αυτό που σε γυρνάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στις "Days Of Wine And Roses" του 1982. Στα έντεκα λεπτά που διαρκεί οι Dream Syndicate ψυχεδελοροκάρουν σαν τους συντοπίτες τους, Doors, αλλά φυσικά με περισσότερη παραμόρφωση στις κιθάρες.



Ο δίσκος κλείνει με το "Kendra's Dream", όπου τα φωνητικά μέρη έχει αναλάβει η πρώην μπασίστρια του γκρουπ, Kendra Smith. Είναι η πρώτη φορά που η φωνή της εμφανίζεται σε δίσκο των Dream Syndicate μετά από τριανταπέντε χρόνια.



Συνοψίζοντας, το "How Did I Find Myself Here" είναι πραγματικά ένας δίσκος διαμάντι, που θα σε κάνει να τον ακούς ξανά και ξανά. Ίσως και να πρόκειται για την κυκλοφορία της χρονιάς. Σίγουρα, σηματοδοτεί τη μεγαλειώδη επιστροφή μιας σπουδαίας μπάντας.