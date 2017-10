Nick Cave & The Bad Seeds: Από 10 Οκτώβρη νέα εισιτήρια, μόνο 2 ο καθένας

Με ανακοίνωσή της στο Facebook, η Detox Events ενημερώνει για τη διάθεση των τελευταίων εισιτηρίων της συναυλίας του Nick Cave στις 16 Νοεμβρίου.





Τα τελευταία εισιτήρια (καθήμενων) για τη συναυλία των Nick Cave & The Bad Seeds θα πωλούνται από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου στις 11.00πμ.

Κάθε πελάτης θα μπορεί να αγοράσει έως 2 εισιτήρια.





Η τιμή του εισιτηρίου είναι 43 ευρώ.













Ο Nick Cave και οι The Bad Seeds έχουν ανακοινώσει μια ευρωπαϊκή περιοδεία 8 εβδομάδων που ξεκινάει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Bournemouth's International Centre στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι ευρωπαϊκές συναυλίες ακολουθούν αυτές της Αυστραλίας (Ιανουάριος 2017) και των ΗΠΑ (Μάϊος και Ιούνιος 2017). Η περιοδεία θα είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό κοινό θα μπορέσει να απολαύσει ζωντανά τραγούδια από τον νέο δίσκο Skeleton Tree, μαζί με άλλα γνωστά τραγούδια του Nick Cave και των The Bad Seeds classics. Η τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος στην Ευρώπη ήταν το 2014.





Το 8μελές line up της περιοδείας των Nick Cave & The Bad Seeds περιλαμβάνει τους Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica and Larry Mullins.





εδώ . Περισσότερα