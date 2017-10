Let’s Play Two: Νέο ντοκιμαντέρ για τους Pearl Jam

Soundtrack Configurations

Δελτίο ΤύπουΓιορτάζοντας της θρυλικές sold out εμφανίσεις της μπάντας στο Wrigley Field στιςκατά την διάρκεια του, οικυκλοφορούν το documentary filmκαι το συνοδευτικό. Το Let’s Play Two σκηνοθέτησε ο φημισμένος σκηνοθέτης/φωτογράφοςκαι την παραγωγή οι Monkeywrench Productions, Tourgigs Productions, Universal Music Publishing Group, Republic Records, FOX Sports και Major League Baseball σε συνεργασία με τις Milkt Films και Polygram Entertainment.Σε σύμπραξη με την Abramorama, τοθα κυκλοφορήσει σε διάφορες αίθουσες σε επιλεγμένες χώρες καθώς και σε special one night only προβολές που ξεκινούν διεθνώς στις 3 Οκτωβρίου.Με το Chicago να είναι η γενέτειρα πόλη του, οιέχουν φτιάξει μία σχέση με την πόλη, τους Chicago Cubs και το Wrigley Field που είναι ασυναγώνιστη στο κόσμο των σπορ και της μουσικής. Από το Ten στο Lightning Bolt, η ταινία «ανακατεύει» τον διαρκώς αυξανόμενο κατάλογο των Pearl Jam – που διατρέχει την 25ετή καριέρα της μπάντας. Μέσα από τα μάτια του Danny Clinch και την φωνή των Pearl Jam, το φιλμ παρουσιάζει το ταξίδι αυτής της ιδιαίτερης σχέσης – χρησιμοποιώντας το παρελθόν και το μέλλον τόσο της μπάντας όσο και των Chicago Cubs μέσα από την μουσική, τον ιδρώτα και τις αέναες ελπίδες αυτών που είναι ταυτόχρονα οπαδοί των Cubs και των Pearl Jam.Ο σκηνοθέτης Danny Clinch και η Executive Producer της Milkt, Lindha Narvaez έχουν υπάρξει -σκηνοθεσία/παραγωγή- ομάδα σε κινηματογραφικά projects για 15 χρόνια στα οποία συμπεριλαμβάνονται το live concert film των Pearl Jam, Immagine in Cornice (2007) και διάφορα EPK (κινηματογραφημένες συνεντεύξεις) των Pearl Jam όλα αυτά τα χρόνια.Ο Danny, η Lindha και οι κινηματογραφιστές του Let’s Play Two, Vance Burberry και Josh Goleman καθώς και ο μοντέρ Taryn Gould συνεργάστηκαν με τους Pearl Jam για να δημιουργήσουν υλικό για την κυκλοφορία του άλμπουμ, Lightning Bolt (2013) που περιλαμβάνει ένα φιλμ μικρής διάρκειας και το music video για το “Mind Your Manners.”Αυτό σηματοδοτεί την Τρίτη φορά που η Abramorama και οισυνεργάζονται σε κινηματογραφικές προβολές. Το 2007, η Abramorama κυκλοφόρησε το Immagine in Cornice – το live concert film του Danny Clinch που καταγράφει την 2016 tour των Pearl Jam στην Ιταλία – και το 2011, η Abramorama κυκλοφόρησε το retrospective documentary του Cameron Crowe, Pearl Jam Twenty.Vinyl LP2 x LPTip-on style gatefold jacketSoft touch finishFeaturing photos and director’s note from Danny ClinchCasemade hardcover book Pizzoli package32-page bookletFeaturing photos and director’s note from Danny Clinch1. Low Light​2. Better Man3. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town4. Last Exit5. Lightning Bolt6. Black Red Yellow7. Black8. Corduroy9. Given To Fly10. Jeremy11. Inside Job12. Go13. Crazy Mary14. Release15. Alive16. All The Way17. I’ve Got A Feeling