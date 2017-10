Ψήφισε και εσύ για το Rock and Roll Hall of Fame

εδώ





Οι Radiohead, η Kate Bush, η Nina Simone, οι Rage Against The Machine και οι Depeche Mode είναι κάποιοι από τους θρύλους της μουσικής που είναι υποψήφιοι για να μπουν στο Rock And Roll Hall Of Fame 2018.Για να μπορεί ένας καλλιτέχνης να είναι υποψήφιος θα πρέπει να έχει μια κυκλοφορία πριν το 1992, 25 χρόνια πριν. Η πρώτη λίστα υποψηφίων, όπως έχει διαρρεύσει στα μέσα και από την οποία θα επιλεγούν οι πέντε που θα δουν τελικά το όνομά τους να φιγουράρει στο Hall of Fame, είναι:RadioheadKate BushRage Against The MachineDepeche ModeBon JoviJudas PriestThe CarsDire StraitsEurythmicsJ. Geils BandLL Cool JMC5The MetersThe Moody BluesRufus featuring Chaka KhanNina SimoneSister Rosetta TharpeLink WrayThe ZombiesΟι κορυφαίοι πέντε θα προκύψουν από ψηφοφορία του κοινού και από την άποψη 800 καλλιτεχνών, ιστορικών και παραγόντων της μουσικής βιομηχανίας. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο και η τελετή εισαγωγής τους θα γίνει στις 14 Απριλίου στο Public Hall του Cleveland.Πολλοί καλλιτέχνες έχουν ήδη προταθεί και άλλες φορές για το Hall of Fame, όπως οι J. Geils Band, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για πέμπτη φορά, ο LL Cool J και οι The Meters για τέταρτη, οι The Cars, MC5, Τhe Zombies για τρίτη, ενώ οι Bon Jovi, Depeche Mode, Rufus featuring Chaka Khan και Link Wray για δεύτερη.Για το 2017, την ομάδα του Hall of Fame μεγάλωσαν οι θρύλοι: Electric Light Orchestra, Joan Baez, Journey, Pearl Jam, Yes και Tupac Shakur.Θυμηθείτε τους και ψηφίστε τον αγαπημένο σας.