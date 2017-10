Μέσω τις δισκογραφικής εταιρίας του Jack White, Third Man Records, θα κυκλοφορήσει το "".Πρόκειται για τρεις συναυλίες που είχαν πραγματοποιήσει οι White Stripes, δύο στο Detroit και μία στο Ferndale και θα κυκλοφορήσουν υπό την μορφή βινυλίου 180 γραμμαρίων.Στους δίσκους θα περιλαμβάνεται και μία εκτέλεση ολόκληρου του "White Blood Cells".Το "The White Stripes Live in Detroit: 1999 - 2000 - 2001" θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της δισκογραφικής του Jack White Third Man Records