Η Μόνικα στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!

Το πρόγραμμα “Fly me to the Moon” του αεροδρομίου συνεχίζεται την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, με τη Μόνικα! Συνεχίζοντας τις πολύ επιτυχημένες «πτήσεις» του για πέμπτη χρονιά, το “Fly me to the Moon” υποδέχεται τη Μόνικα Χριστοδούλου, μία από τις πλέον δημοφιλείς νέες τραγουδίστριες – τραγουδοποιούς. Με live στους σημαντικότερους χώρους στην Ελλάδα, όπως το Ηρώδειο και το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, διεθνείς συνεργασίες με σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας και ζωντανές εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική, η Μόνικα έρχεται για πρώτη φορά για ένα αξέχαστο live στο Αεροδρόμιο της Αθήνας.Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην αγγλόφωνη εναλλακτική σκηνή, έκανε μεγάλη αίσθηση με το άλμπουμ “Avatar” (2008), αλλά και με την αμέσως επόμενη δουλειά της, τον δίσκο “Exit” (2010). Το 2014 κυκλοφόρησε ο τρίτος προσωπικός της δίσκος με τίτλο “Secret in the Dark” - που ηχογραφήθηκε εξ' ολοκλήρου στη Νέα Υόρκη - ενώ ακολούθησαν περιοδείες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το καλοκαίρι του 2017 συνεργάστηκε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε μια ανοιχτή συναυλία στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου μεταξύ άλλων παρουσίασε στο κοινό το πρώτο ελληνόφωνο κομμάτι της με τίτλο "Στάλα".Λίγο πριν διασχίσει για ακόμα μια φορά τον Ατλαντικό, ετοιμάζει ένα πολύ ξεχωριστό live, σε έναν ιδιαίτερα οικείο για εκείνη χώρο, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια ταξιδεύει συνεχώς. Έτσι, την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου θα παίξει ζωντανά στο Αεροδρόμιο της Αθήνας, παρουσιάζοντας αγαπημένες στιγμές απο το παλαιότερο ρεπερτοριό της αλλά και τα νεότερα κομμάτια της, αποχαιρετώντας, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το αγαπημένο της ελληνικό κοινό.Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3, περιοχή ελεύθερης πρόσβασηςΏρα: 12:00 – 13:00Σεραφείμ Γιαννακόπουλος: DrumsΣτέλιος Προβής: ΜπάσσοΑλέξανδρος Βουλγαράκης: ΚιθάραΟρέστης Μπενέκας: Keyboards / ElectronicsΓρηγόρης Μάγος: Hχολήπτης