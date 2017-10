Πάμε στο Γυάλινο για καλό σκοπό & για τον Αλκίνοο, τη Βιτάλη, το Στόκα κ.α.

Προπώληση εισιτηρίων

www.gialino.gr

Δελτίο ΤύπουΤο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και συνεχούς δημιουργίας και το γιορτάζει!Το Γυάλινο, μια από τις αρτιότερες μουσικές σκηνές της πόλης, δίνει σταθερά εδώ και 20 χρόνια ένα ηχηρό παρόν στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας σαν ένας κορυφαίος πολυχώρος πολιτισμού που αγκαλιάζει κάθε μορφή τέχνης.Το Γυάλινο «κλείνει» τα 20 και το γιορτάζει, με μια μεγάλη 3ήμερη γιορτή που σηματοδοτεί πανηγυρικά τη νέα εποχή «ενηλικίωσης» που ξεκινά.Το Γυάλινο φοράει τα καλά του και ετοιμάζεται να υποδεχθεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελληνικής μουσικής σκηνής, που φιλοξενήθηκαν και άφησαν το στίγμα τους αυτά τα 20 χρόνια που πέρασαν.Πάνω από 80 καλλιτέχνες δηλώνουν παρόντες στη μεγαλύτερη γιορτή του φθινοπώρου, μέχρι στιγμής. Τραγουδιστές, συνθέτες, τραγουδοποιοί, μάγοι, illusioners, ηθοποιοί, stand up κωμικοί, σολίστες, θα ΞΑΝΑ παίξουν στο Γυάλινο για 3 ημέρες του Οκτωβρίου, στις 2 σκηνές του, την Κεντρική και το Up Stage, που θα λειτουργούν ταυτόχρονα, δίνοντας ρυθμό φεστιβάλ με συναυλίες, happenings και πολλές εκπλήξεις.Κεντρική ΣκηνήΕλένη ΒΙΤΑΛΗ | Φωτεινή ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ | Χρήστος ΘΗΒΑΙΟΣ | Βασίλης ΛΕΚΚΑΣ |Λαυρέντης ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ | Ιεροκλής ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | Αναστασία ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ |Δημήτρης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | Βασίλης ΣΚΟΥΛΑΣ | Ελένη ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ | APURIMAC + MARTHA MORELEON | Αχιλλέας WASTORUP StageΛένα ΑΛΚΑΙΟΥ | Γεράσιμος ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ | Αγάπη ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ | Θεολόγος ΚΑΠΠΟΣ | Γιάννης ΚΟΥΤΡΑΣ | Κατερίνα ΚΥΡΜΙΖΗ - Νίκος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | Δημήτρης ΛΑΠΠΑΣ - DUO LAPINO | Αργύρης ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ | Γιάννης ΜΗΤΣΗΣ | Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ | Πάνος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Χριστόφορος ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μάκης ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ | Ζωή ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ | Ρένος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚεντρική ΣκηνήΡίτα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | Στάθης ΔΡΟΓΩΣΗΣ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | Γιάννης ΚΟΥΤΡΑΣ |Κώστας ΛΕΙΒΑΔΑΣ | Ανδριάνα ΜΠΑΜΠΑΛΗ | Γεωργία ΝΤΑΓΑΚΗ | Σταύρος ΣΙΟΛΑΣ | Δημήτρης ΣΤΑΡΟΒΑΣ | Μπάμπης ΣΤΟΚΑΣ | Μιχάλης ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ | Μανώλης ΦΑΜΕΛΛΟΣ | GADJO DILO | Idra KAYNEUP StageΑπόστολος ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ | Ηλίας ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ | Λευτέρης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Αλκιβιάδης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | Αλέξανδρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | Νίκος ΚΑΛΛΙΝΗΣ | Σοφία ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | Βαγγέλης ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | Ευτυχία ΜΗΤΡΙΤΣΑ |Κώστας ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | Βασίλης ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Dasho KURTI – Δημήτρης ΣΙΝΤΟΣ| Μάνος ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ | Joana DRIGOΚεντρική ΣκηνήΜάνος ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ (Μαρισία ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - Γιάννης ΦΙΛΙΑΣ) | Αλκίνοος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΟΜΠΑΝΙΑ | Θοδωρής ΚΟΤΟΝΙΑΣ | ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ των Ανωγείων | Ελένη ΠΕΤΑ | Μαριάννα ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ | Ηρώ ΣΑΪΑ | Κώστας ΧΑΤΖΗΣ | ENCARDIA | SANKARAUP StageΑΛΚΜΑΝ | Νίκος ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ | Κυριάκος ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΣ - ORIENT EXPRESS |Χριστόφορος ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ | Γιάννης ΖΕΥΓΟΛΗΣ – BALLOS | Ηλίας ΖΟΥΤΣΟΣ | Καίτη ΚΟΥΛΛΙΑ | Βαγγέλης ΚΩΤΣΟΥ - Πολυφωνικό | Δημήτρης ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ | Σεμέλη ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ –ΣΕΛΑΤΤΙΚ | Μάριος ΠΑΠΑΔΕΑΣ | Σοφία ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | Χρήστος ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ | Haig YΑZDJIAN80 ΚαλλιτέχνεςΞΑΝΑ παίζουν στο ΓΥΑΛΙΝΟΜια γιορτή που σαν στόχο έχει να ανταποδώσει και να επιστρέψει έμπρακτα την αγάπη του κοινού, που καθιέρωσε το Γυάλινο στις καρδιές όλων μας, με τον πιο γυάλινο, καθάριο και διαυγή τρόπο, αφού μέρος των εσόδων θα δοθούν στην Κιβωτό του Κόσμου – ενός οργανισμού που με το έργο του βοηθά συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, και ιδιαίτερα τις πιο ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι οι μητέρες και τα παιδιά.Μουσική επιμέλεια Κεντρικής Σκηνής: Γιάννης ΠαπαζαχαριάκηςΜουσική επιμέλεια UP Stage: Λευτέρης Πουλιού -Τάσος ΡούσηςΠόρτες ανοίγουν: 19:30Ώρα έναρξης: 20:30Τιμή εισιτηρίουημερήσιο εισιτήριο 15 ευρώ με μπύρα ή κρασί2ήμερο εισιτήριο 27 ευρώ3ήμερο εισιτήριο 40 ευρώwww.viva.gr11876σε όλα τα καταστήματαSeven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva kiosk, αθηνόραμα gr.Συγγρού 143, Νέα Σμύρνητηλ. 210 9315600Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άγγελος Σφακιανάκης