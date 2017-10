30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ

H ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ AN CLUB, ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ HIP - HOP

PARADISE

Σημεία προπώλησης

Δελτίο ΤύπουΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!!!NIGHTSTALKERTHE DIVEMAPLERUNSPACE SLAVERYHYPNOTIC NAUSEAΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣBLAINE L. REININGERBOCOMOLECHWEDDING SINGERSCLOSERΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑΕCΗΟ ΤΑΤΤΟΟΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣSEXY CRISTIANSTHERAPY?DAY OoFCELLAR DOGSONE BLOCK SOCIETY*ΕΙΣΟΔΟΣ:12 € (Τα πρωτα 50 εισιτηρια, ΜΟΝΟ ΣΤΟ MONSTERILLE)15€ (Τα πρωτα 400 εισιτηρια)18€ (Υπολοιπη προπωληση + Ταμειο)ΑΫΛΟΣ 542 (ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ 07) & FER DE LANCEHATEMOST (ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ),JK ONE & DJ WHEEL-M ( PHASE 3 )ΝΙΚΟΛΑΣ (RAZASTARR)RATIONALISTASΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ (FFc)SOULNEK,ΤΑΚΙ ΤΣΑΝ & DJ ALXTINY JACKALDJ of the night : DJ Wheel-M“In Association With INNERSENSE Productions”Sivert Høyem (Madrugada)Rob Ellis (PJ Harvey)Simone Butler (Primal Scream)Rob McVey (Marianne Faithfull band)*Προσφορά: Τα πρώτα εισιτήρια 25€https://www.viva.gr/tickets/music/gagarin205/paradise/ΓΚΟΥΛΑΓΚLAST DRIVECOYOTE’S ARROWDISTORTION TAMERSTHE RAINDOGS!INNERWISHACID DEATHKARMA VIOLENCEDREAMLONG DEADΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΩΝ THERAPY? & PARADISE) ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣMonsterville (Ag. Eirinis 13 - Monastiraki)Rhythm Records (Em. Mpenaki 74)Syd Records (Protogenous 13, Psirri)EΝΑΡΞΗ 21:00The story continues.....!