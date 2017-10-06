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30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ
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30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ

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30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ
Δελτίο Τύπου

30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205 - 4 Days Of Celebration!

ΓIA ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ VENUES, ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟ 4ΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!

AN club 'official'
since 1987
+
Gagarin 205 LIve Music Space​
since 2002

NOVEMBER
Thursday 23, Friday 24, Saturday 25, Sunday 26
https://www.facebook.com/events/119310558705271

30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!!!

ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΑΝ CLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ:

NIGHTSTALKER
THE DIVE
MAPLERUN
SPACE SLAVERY
HYPNOTIC NAUSEA

ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
BLAINE L. REININGER
BOCOMOLECH
WEDDING SINGERS

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ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟ ΑΝ CLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ:

CLOSER
ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ
ΕCΗΟ ΤΑΤΤΟΟ
ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ
SEXY CRISTIANS

ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:

THERAPY?
DAY OoF
CELLAR DOGS
ONE BLOCK SOCIETY
*ΕΙΣΟΔΟΣ:
12 € (Τα πρωτα 50 εισιτηρια, ΜΟΝΟ ΣΤΟ MONSTERILLE)
15€ (Τα πρωτα 400 εισιτηρια)
18€ (Υπολοιπη προπωληση + Ταμειο)

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H ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,  ΣΤΟ AN CLUB, ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ HIP - HOP

ΑΫΛΟΣ 542 (ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ 07) & FER DE LANCE
HATEMOST (ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ),
JK ONE & DJ WHEEL-M ( PHASE 3 )
ΝΙΚΟΛΑΣ (RAZASTARR)
RATIONALISTAS
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ (FFc)
SOULNEK,
ΤΑΚΙ ΤΣΑΝ & DJ ALX
TINY JACKAL
DJ of the night : DJ Wheel-M

“In Association With INNERSENSE Productions”

ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:

PARADISE:
Sivert Høyem (Madrugada)
Rob Ellis (PJ Harvey)
Simone Butler (Primal Scream)
Rob McVey (Marianne Faithfull band)
*Προσφορά: Τα πρώτα εισιτήρια 25€
https://www.viva.gr/tickets/music/gagarin205/paradise/

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ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟ ΑΝ CLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ:

ΓΚΟΥΛΑΓΚ
LAST DRIVE
COYOTE’S ARROW
DISTORTION TAMERS
THE RAINDOGS!

ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟ GAGARIN 205  ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ METAL ΣΚΗΝΗ ME TOYΣ:

INNERWISH
ACID DEATH
KARMA VIOLENCE
DREAMLONG DEAD

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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΩΝ THERAPY? & PARADISE) ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ 10 ΕΥΡΩ.

Σημεία προπώλησης:
Monsterville (Ag. Eirinis 13 - Monastiraki)
Rhythm Records (Em. Mpenaki 74)
Syd Records (Protogenous 13, Psirri)

EΝΑΡΞΗ 21:00

The story continues.....!

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Λέξεις Κλειδιά
Paradise
3
 Συναυλίες ξένων συγκροτημάτων στην Ελλάδα
414
 Gagarin205
119
 Therapy?
9
 Closer
8
 συναυλίες
1179
 Φοίβος Δεληβοριάς
211
 Gagarin
143
 ΑΝ Club
83
 GAGARIN 205
142
 Nightstalker
19
Φρέσκα Νέα
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