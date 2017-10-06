30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ

Δελτίο Τύπου
30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205 - 4 Days Of Celebration!
ΓIA ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ VENUES, ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟ 4ΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!
AN club 'official'
since 1987
+
Gagarin 205 LIve Music Space
since 2002
NOVEMBER
Thursday 23, Friday 24, Saturday 25, Sunday 26
https://www.facebook.com/events/119310558705271
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!!!
ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΑΝ CLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ:
NIGHTSTALKER
THE DIVE
MAPLERUN
SPACE SLAVERY
HYPNOTIC NAUSEA
ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
BLAINE L. REININGER
BOCOMOLECH
WEDDING SINGERS
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟ ΑΝ CLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ:
CLOSER
ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ
ΕCΗΟ ΤΑΤΤΟΟ
ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ
SEXY CRISTIANS
ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:
THERAPY?
DAY OoF
CELLAR DOGS
ONE BLOCK SOCIETY
*ΕΙΣΟΔΟΣ:
12 € (Τα πρωτα 50 εισιτηρια, ΜΟΝΟ ΣΤΟ MONSTERILLE)
15€ (Τα πρωτα 400 εισιτηρια)
18€ (Υπολοιπη προπωληση + Ταμειο)
H ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ AN CLUB, ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ HIP - HOP
ΑΫΛΟΣ 542 (ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ 07) & FER DE LANCE
HATEMOST (ΒΗΤΑ ΠΕΙΣ),
JK ONE & DJ WHEEL-M ( PHASE 3 )
ΝΙΚΟΛΑΣ (RAZASTARR)
RATIONALISTAS
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ (FFc)
SOULNEK,
ΤΑΚΙ ΤΣΑΝ & DJ ALX
TINY JACKAL
DJ of the night : DJ Wheel-M
“In Association With INNERSENSE Productions”
ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ:
PARADISE:
Sivert Høyem (Madrugada)
Rob Ellis (PJ Harvey)
Simone Butler (Primal Scream)
Rob McVey (Marianne Faithfull band)
*Προσφορά: Τα πρώτα εισιτήρια 25€
https://www.viva.gr/tickets/music/gagarin205/paradise/
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟ ΑΝ CLUB ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ:
ΓΚΟΥΛΑΓΚ
LAST DRIVE
COYOTE’S ARROW
DISTORTION TAMERS
THE RAINDOGS!
ΕΝΩ THN IΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟ GAGARIN 205 ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ METAL ΣΚΗΝΗ ME TOYΣ:
INNERWISH
ACID DEATH
KARMA VIOLENCE
DREAMLONG DEAD
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΩΝ THERAPY? & PARADISE) ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ 10 ΕΥΡΩ.
Σημεία προπώλησης:
Monsterville (Ag. Eirinis 13 - Monastiraki)
Rhythm Records (Em. Mpenaki 74)
Syd Records (Protogenous 13, Psirri)
EΝΑΡΞΗ 21:00
The story continues.....!
30 Years An Club + 15 Years Gagarin 205: Όλες οι λεπτομέρειες για το 4-ημερο Φεστιβάλ
Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 14:38
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