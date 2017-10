Whatever makes us happy on a Sunday morning: Βack to the '70s

Κάθε δεκαετία είναι σπουδαία, κάθε δεκαετία έχει ιστορικές στιγμές, κάθε δεκαετία είναι αξιομνημόνευτη. Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στα θρυλικά '70s. Για να θυμηθούμε παρέα δέκα ιστορικές στιγμές και είκοσι τραγούδια από εκείνη την εποχή.1) Στις 17 Απριλίου του 1970 το Apollo 13 επιστρέφει στη γη έπειτα από ένα ταξίδι σχεδόν έξι ημερών.2) Τον ίδιο μήνα και χρονιά οι Beatles αποφασίζουν να διαλυθούν και να τραβήξει πια ο καθένας τον δρόμο του.3) Η περιβόητη Bloody Sunday για την οποία τραγουδούν τα τελευταία τριάντα χρόνια οι U2, έλαβε χώρα στις 30 Ιανουαρίου του 1972 στη βόρεια Ιρλανδία. Απολογισμός 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.4) Στις 29 Μαρτίου 1973 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν τα στρατεύματα τους από το Βιετνάμ.5) Τον Ιούλιο του 1973 πεθαίνει ο Bruce Lee σε ηλικία μόλις 32 ετών μερικές μέρες πριν προβληθεί η ταινία "Enter the Dragon".6) Στις 16 Αυγούστου του 1977 πεθαίνει ξαφνικά σε ηλικία 42 ετών ο βασιλιάς την ροκ εντ ρολ Elvis Presley.7) Στις 25 Ιουλίου του 1978 γεννιέται το πρώτο παιδί του σωλήνα, η Louise Brown.8) Στην πολιτική σκηνή η σιδηρά κυρία, Margaret Thatcher, γίνεται η πρώτη πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας στις 4 Μαΐου του 1979.9) Η μητέρα Τερέζα κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης την ίδια χρονιά.10) Last but not least, στην Ελλάδα στις 8 Δεκεμβρίου του 1974 διεξάγεται δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος.Καλημέρα!01. Elton John - Rocket Man02. George Harrison - Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)03. America - A Horse With No Name04. Neil Young - Lotta Love05. Paul McCartney & Wings - Listen To What The Man Said06. Al Stewart - Year Of The Cat07. Joni Mitchell - Car On A Hill08. Van Morrison - Wild Night09. Electric Light Orchestra - Evil Woman10. Nick Lowe - Cruel To Be Kind11. Fleetwood Mac - Go Your Own Way12. Elvis Costello - The Beat13. Television - Venus14. Tom Petty & The Heartbreakers - American Girl15. David Bowie- Sound And Vision16. The Eagles - One Of These Nights17. Steely Dan - Rikki Don't Lose That Number18. The Clash - Train In Vain19. Led Zeppelin - Immigrant Song20. The Who - Won't Get Fooled Again* Η εικόνα του εξωφύλλου προέρχεται από την έκθεση "Sexual Positions Brought to Life in Neon" του Αμερικανού καλλιτέχνη Bruce Nauman. Πληροφορίες εδώ