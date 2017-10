Ride - Weather Diaries

Τι θα ακούσεις:

alternative-rock, synth-pop, shoegazing - phychedelia



Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

"Lannoy Point", "Weather Diaries", "Lateral Alice"



Βαθμολογία: 6,5/10



Η μπάντα από την Οξφόρδη επέστρεψε φέτος με την πέμπτη studio κυκλοφορία της. Το "Weather Diaries" έρχεται είκοσι ένα ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά, το "Tarantula". Επομένως, η περίπτωση των Ride θυμίζει κατά κάποιο τρόπο την αντίστοιχη των Jesus And Mary Chain. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 είχαν και αυτοί το δικό τους φανατικό κοινό, λαμβάνοντας παράλληλα την αναγνώριση που τους άξιζε, κυρίως μετά την κυκλοφορία του εξαιρετικού "Going Blank Again" (1992).



Η επιστροφή των Ride αξιολογείται ως θετική. Ο δίσκος ανοίγει με το πάρα πολύ καλό "Lannoy Point", στο οποίο συνδυάζεται άψογα η upbeat synthpop με την alternative rock. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συμβολή του γνωστού Λονδρέζου DJ Erol Alkan, που έχει αναλάβει και την παραγωγή του δίσκου, είναι εμφανής, κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό κατευθείαν με το άνοιγμα του δίσκου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται το σύνολο των τραγουδιών του "Weather Diaries". Σε κάποιες περιπτώσεις με επιτυχία, όπως για παράδειγμα στο ομότιτλο κομμάτι, σε κάποιες άλλες με λιγότερο θετικά αποτελέσματα ("Charm Assault", "All I Want").



Εκεί που αποφασίζουν να «σπιντάρουν» λίγο παραπάνω, το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό συμβαίνει στο "Lateral Alice", το κομμάτι εκείνο που συνδέει το nineties παρελθόν με το τωρινό status της μπάντας. Όταν επιχειρούν να κινηθούν περισσότερο πειραματικά, όμως, το αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι το επιθυμητό. Αυτό είναι εμφανές στο "White Sands" που κλείνει το άλμπουμ. Ακούγεται σαν άψυχο ή άνευρο νανούρισμα και μάλλον αυτός δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να κλείνεις ένα δίσκο, πολύ περισσότερο όταν αυτός έχει κυκλοφορήσει από τους Ride.



Και επειδή και εγώ με τη σειρά μου δεν θα ήθελα να κλείσω τη συγκεκριμένη κριτική με αυτό τον τρόπο, θα επανέλθω στο εναρκτήριο κομμάτι του "Weather Diaries", το "Lannoy Point", θεωρώντας ότι είναι αυτό, που θα πρέπει να τους καθοδηγήσει, ως προς τις μελλοντικές τους δουλειές.