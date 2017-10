St. Vincent: Ακούστε νέα δείγματα του αναμενόμενου δίσκου

t

Μετά την ανακοίνωση της αναμενόμενης κυκλοφορίας του νέου δίσκου της St. Vincen , κατά κόσμον Αnne Erin Clark, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου, ακούμε και άλλα δείγματα της νέας δουλειάς.Χθες, ξεκίνησε η "Fear the Future" περιοδεία της με την εμφάνιση στη Red Bull Music Academy. Στο βίντεο παρακάτω ακούμε την πρώτη ζωντανή εκτέλεση των “Hang On Me” και “Pills”. Μέχρι στιγμής η St. Vincent έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια “New York” και “Los Ageless” από το νέο δίσκο. Πρόσφατα, ερμήνευσε το κομμάτι “New York” στο The Late Show With Stephen Colbert.Το MASSEDUCTION πρόκειται για το έκτο άλμπουμ της Αμερικανίδας και follow-up του εξαιρετικού "Strange Mercy".