Αν όχι οι War On Drugs τότε ποιοι;



Οι War On Drugs επέλεξαν να διασκευάσουν το "Time To Move On" από το "Wildflowers" του 1994, στο πέρασμα τους από το Los Angeles, που μπορείτε να δείτε και να ακούσετε στο video που ακολουθεί.