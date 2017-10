Sold οut οι Nick Cave & The Bad Seeds!

Μέσα σε λίγη ώρα πουλήθηκαν όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα εισιτήρια για τη συναυλία του Nick Cave στο Tae Kwon Do, η οποία είναι πλέον sold-out.Τα τελευταία εισιτήρια διατέθηκαν μέσω viva.gr από τις 11:00 σήμερα, όπως είχε ανακοινωθεί άλλωστε πριν λίγες ημέρες Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do και αποτελεί την προτελευταία στάση της Ευρωπαϊκής περιοδείας του αγαπημένου του ελληνικού κοινού Nick Cave. Μετά από την Αθήνα, μεταβαίνουν στο Τελ Αβίβ για το κλείσιμο της περιοδείας, που έχει ήδη ξεκινήσει από τις 24 Σεπτεμβρίου. Σε αυτές τις συναυλίες το Ευρωπαϊκό κοινό θα μπορέσει να απολαύσει για πρώτη φορά ζωντανά τραγούδια από τον νέο δίσκο Skeleton Tree, μαζί με άλλα γνωστά τραγούδια του Nick Cave και των The Bad Seeds. Η τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος στην Ευρώπη ήταν το 2014.