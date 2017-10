Ο Liam Gallagher & οι Foo Fighters διασκεύασαν Beatles

Χθες βράδυ, οι Foo Fighters γιόρτασαν την κυκλοφορία του όγδοου δίσκου τους με τίτλο «Concrete and Gold», με ένα μαραθώνιο ροκ φεστιβάλ.





Το Cal Jam έλαβε χώρα στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόνια και συμμετείχαν οι Queens of the Stone Age, Japandroids, Babes in Toyland, Wolf Alice, Bob Mould και άλλοι.





Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της εμφάνισης των Foo Fighters, ανέβηκε στη σκηνή ο Liam Gallagher και ο Joe Perry των Aerosmith για μια επανεκτέλεση του πολυαγαπημένου "Come together" των Beatles.





Ο Gallagher και οι Foo Fighters μόλις κυκλοφόρησαν νέα άμπουμ, το «As You Were» και το «Concrete and Gold».