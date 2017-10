The National - Sleep Well Beast

Τι θα ακούσεις:

alternative-rock, indie-rock



Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

"Day I Die", "The System Only Dreams In Total Darkness", "Turtleneck", "Carin At The Liquor Store"



Βαθμολογία: 8,5/10



Πριν από τέσσερα χρόνια, το συγκρότημα από το Ohio είχε κυκλοφορήσει το καλύτερο album της έως τότε καριέρας του. Αναφέρομαι στο "Trouble Will Find Me". Το αν θα τα κατάφερναν να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο ήταν το κυρίως ζητούμενο. Ακούγοντας το "Sleep Well Beast" προκύπτει αβίαστα η απάντηση: όχι απλά διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο, αλλά πηγαίνουν ακόμα παραπάνω. Και πηγαίνουν παραπάνω, επειδή σε αντίθεση με κάποιους άλλους που «βάλτωσαν» (δεν θέλω να ξύνω πληγές, αλλά αναφέρομαι στους Radiohead ), δεν διστάζουν να δώσουν στις συνθέσεις τους λίγο περισσότερο

κιθαριστικό βάθος.



Το "Nobody Else Will Be There" που ανοίγει το album, είναι αυτό που λέμε κομμάτι-ταυτότητα. Αυτοί είναι εν πολλοίς ή εν ολίγοις οι The National. Στο "Day I Die" έχουμε τις πρώτες απόπειρες -όχι δραστκών, αλλά πάντως- αλλαγών. Η αλά Radiohead εισαγωγή, παντρεύεται αρμονικά με τις κιθάρες των Interpol (ειρήσθω εν παρόδω, άλλη μια περίπτωση μπάντας που «κόλλησε») και το τελικό αποτέλεσμα τους δικαιώνει για την επιλογή τους να ροκάρουν λίγο παραπάνω.



Με το "The System Only Dreams In Total Darkness" ανανεώνουν ακόμα περισσότερο τη μουσική τους ταυτότητα, συνδυάζοντας σε ένα πλήρως μινιμαλιστικό περιβάλλον, το πιάνο με μια απλή γραμμή steel-κιθάρας και τα πνευστά με τη λούπα στα ντραμς.



Εκεί που εντυπωσιάζουν είναι στο "Turtleneck", με τις κιθάρες και το ρεφρέν, να παραπέμπουν ευθέως στο Nick Cave και τους Bad Seeds. Ενίοτε επιστρέφουν στα γνώριμα μουσικά λημέρια, όπως με τα "Empire Line" και "Dark Side Of The Gym", αλλά ως ακροατής νιώθεις πλέον τόσο γεμάτος, που ακόμα και αυτή η ελαφριάς μορφής επανάληψη, δεν σε κουράζει. Και πως να σε κουράζει όταν έχεις τη φωνή του Berninger να σου διηγείται ιστορίες καθημερινότητας, όπως αυτή που εκτυλίσσεται στο "Carin At The Liquor Store".



Κατά την άποψή μου οι The National είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία μπάντα στο είδος τους. Το "Sleep Well Beast", κυριολεκτικά τους εκτοξεύει και για να χρησιμοποιήσω μεταφορικά τη λογοτεχνία, τους ανεβάζει στο ίδιο επίπεδο με τον Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι ο "Great Gatsby" είναι τραγούδι των National.