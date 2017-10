Ξένος Δίσκος του μήνα: LCD Soundsystem - American Dream

Μαζευτήκαμε από παραλίες, νησιά και γραφεία που βράζουν και μαζί με την κουβέντα για τις το καλοκαίρι φέραμε και αρκετές από τις πρόσφατες κυκλοφορίες. Για την πρόταση αυτού του μήνα οι War On Drugs έφτασαν πολύ κοντά, αλλά μετά από αρκετή συζήτηση (και ορισμένες απειλές) αποφασίσαμε πως ο ξένος δίσκος του μήνα για τον Οκτώβριο είναι το 'American Dream' των LCD Soundsystem!



Η είδηση και μόνο της επιστροφής του James Murphy και της παρέας του είχε ενθουσιάσει πολλούς φίλους -και μη- του συγκροτήματος, και αυτή έγινε χωρίς να απογοητεύσει στιγμή. Με το δίσκο αυτό οι LCD Soundsystem φτάνουν για πρώτη φορά στο #1 και προσκαλούν μια ακόμα γενιά ακροατών στον κύκλο τους, ο οποίος δε σταμάτησε να μεγαλώνει όσο οι ίδΙοι ήταν αδρανείς.



Λίγα περισσότερα για το δίσκο γράφει ο Δημήτρης Καμπούρης:



Όλα κυλούσαν «ομαλά» στο πρώτο άκουσμα του νέου δίσκου των LCD Soundsystem, μια ακόμη δισκάρα, από εκείνες που μας είχε συνηθίσει ο James Murphy. Ακόμη κι αν είχαν μεσολαβήσει αρκετά χρόνια από το κλείσιμο του κύκλου. Μέχρι τη στιγμή που έσκασε το 'How Do You Sleep' κι ο κύκλος άνοιξε θριαμβευτικά πάλι. Αν κι οι περισσότεροι περίμεναν στη γωνία τους LCD Soundsystem για αυτήν την επιστροφή, εκείνοι κατάφεραν με το 'American Dream', να διδάξουν κωλοτούμπες και διπλά τόλουπ.



Το άλμπουμ είναι από τα καλύτερα που έχουν βγάλει, άξιος συνεχιστής της synth-dance-punk αισθητικής με την οποία τους γνωρίσαμε, περικλείει κυρίως σπουδαίες στιγμές και λιγότερες αδυναμίες, ως σύνολο όμως κρίνεται ξεχωριστό. Δυνατοί στίχοι, ερμηνείες, συνθέσεις, ενορχηστρώσεις και παραγωγή, που φέρνουν στο μυαλό Talking Heads, The Fall, Brian Eno, David Bowie, New Order/Joy Division από το παρελθόν, με έναν τρόπο τόσο σύγχρονο κι ανανεωτικό.



Σίγουρα από τις κυκλοφορίες της χρονιάς, μια πιθανή πρωτιά στις ανασκοπήσεις, δε θα χαλάσει κανέναν. Συν το ότι με το 'American Dream' κατάφεραν να πάνε στο νο1 της Αμερικής και να χαρεί το χειλάκι μας.