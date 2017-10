"Molly's Game" trailer: Είναι η Jessica Chastain η ηθοποιός με τους πιο δυναμικούς ρόλους τελευταία;

Στην τελευταία της βιογραφική ταινία με τίτλο "Molly's Game" υποδύεται την Molly Bloom ή "poker princess", τη δημοφιλή Ολυμπιακής κλάσης σκιέρ που διοργάνωνε ένα αποκλειστικό παιχνίδι πόκερ υψηλού πονταρίσματος για μια δεκαετία πριν από τη σύλληψή της από 17 πράκτορες του FBI!





Aaron Sorkin. Ανάμεσα στις προηγούμενες δουλειές του συγκαταλέγονται τα κλασικά "Α Few Good Men" και "The American President" αλλά και τα πιο πρόσφατα "Moneyball" και "Steve Jobs" . Φυσικά υπογράφει και το σενάριο της ταινίας αυτής ή μάλλον για την ακρίβεια διασκευάζει την αυτοβιογραφία της Molly Bloom, "Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker". Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του επιτυχημένου και βραβευμένου με Όσκαρ για το "The Social Network" σεναριογράφου,. Ανάμεσα στις προηγούμενες δουλειές του συγκαταλέγονται τα κλασικά "Α Few Good Men" και "The American President" αλλά και τα πιο πρόσφατα "Moneyball" και. Φυσικά υπογράφει και το σενάριο της ταινίας αυτής ή μάλλον για την ακρίβεια διασκευάζει την αυτοβιογραφία της





Ο δημιουργός της ταινίας δήλωσε σχετικά: «Τη θεώρησα ως μία μοναδική ηρωίδα ταινίας και σκέφτηκα πως υπάρχει ένας ενδιαφέρων τρόπος για να πω την ιστορία της. Ο Θεός ξέρει πόσο φοβισμένος ήμουν να το κάνω. Αλλά ένιωσα ότι υπάρχει μία ευκαιρία να είμαι καλός σε αυτό. Δεν εννοώ καλός στη σκηνοθεσία εν γένει. Εννοώ καλός στη σκηνοθεσία της συγκεκριμένης ταινίας!».





Στο πλευρό της Chastain θα δούμε τον Idris Elba, στον ρόλο του μοναδικού συμμάχου της Bloom, του δικηγόρου της, Charlie Jaffey, αλλά και ο Kevin Costner.





Δείτε εδώ το trailer της ταινίας:









H ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Δεκεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναμένεται στη χώρα μας στις 4 Ιανουαρίου.









H υποψήφια για 2 βραβεία Όσκαρδεν διστάζει να αναμετρηθεί με ρόλους δυναμικών γυναικών. Από το "The Help" του 2011 η καριέρα της μόνο ανοδικά πηγαίνει με ρόλους σε ταινίες όπως οι "Zero Dark Thirty", "Mama", η τριλογία της "Eleanor Rigby",, "A Most Violent Year",και το περσινό