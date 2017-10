Το ντεμπούτο του Liam Gallagher σπάει τα ρεκορ πωλήσεων

Το βραβευμένο σόλο άμπουμ του Liam Gallagher των Oasis έσπασε το ρεκορ των ταχύτερων πωλήσεων βινυλίου της τελευταίας εικοσαετίας.





Ο τραγουδιστής των Oasis και των Beady Eye, ήρθε η ώρα να γιορτάσει τη σόλο καριέρα του, καθώς το ντεμπούτο αλμπουμ του «As you were», έφτασε αμέσως το no1 ξεπερνώντας κάθε άλλη κυκλοφορία απο την πρώτη κιόλας βδομάδα με πάνω από 103.000 δίσκους συνολικά .





Όχι μόνο αυτό, αλλά πούλησε και 16.000 αντίτυπα σε βινύλιο μέσα στην πρώτη βδομάδα κυκλοφορίας του. Όπως αναφέρουν τα Official Charts, αυτό σημαίνει πως κάνει ρεκορ ταχύτερων πωλήσεων βινυλίου απο το 1997.





Στα Charts έρχεται 3ο συνολικά στο έτος, πίσω από το «Divide» του Ed Sheeran και το «Human» του Rag’N’Bone Man. Επίσης κατατάσσεται στην ένατη θέση με τις υψηλότερες πωλήσεις ντεμπούτο- αλμπουμ της τελευταίας δεκαετίας.





Από τα 103.000 αντίτυπα που πωλήθηκαν συνολικά, το 91% ήταν φυσικές αγορές και ψηφιακές λήψεις, ενώ το υπόλοιπο 9% αφορα streaming.