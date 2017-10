H Cher στο "Mamma Mia 2"

Όπως συμβαίνει με κάθε sequel εξαιρετικά επιτυχημένης ταινίας, έτσι και εδώ οι δημιουργοί πρέπει να ανταγωνιστούν και να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους για να καταφέρουν να παρουσιάσουν ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται καλό σενάριο και φυσικά νέα πρόσωπα-κλειδιά καθώς και άλλες εκπλήξεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του θεατή.





Μία πρώτη έκπληξη λοιπόν είναι η παρουσία της Cher στο "Mamma Mia: Here We Go Again", όπως αποκάλυψε η ίδια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός για το "Moonstruck" και τραγουδίστρια έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter «Λοιπόν... Είμαι στο "Mamma Mia 2"!» και έτσι δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας. Δεν υπάρχει πληροφόρηση ακόμα σχετικά με το ποιος θα είναι ο ρόλος της στην ταινία.





Η Cher βρίσκεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα γυρίσματα της ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε να τη δούμε στον κινηματογράφο από το 2010 και το μιούζικαλ "Burlesque" όπου συμπρωταγωνιστούσε με την Christina Aguilera. Αναμφίβολα τα μιούζικαλ είναι το στοιχείο της!





Γυρίσματα θα γίνουν εκτός από την Αγγλία και στην Κροατία. Δε γνωρίζουμε προς το παρόν αν το καστ θα επιστρέψει και στη χώρα μας. Όσον αφορά το soundtrack, η ταινία θα περιλαμβάνει τα τραγούδια των ABBA που δεν ακούστηκαν στην πρώτη ταινία.





Here we go again, λοιπόν!





Στηναπό την κυκλοφορία της ταινίας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το, όπως εδώ και καιρό ακουγόταν. Η πλοκή της ταινίας θα επικεντρωθεί στις σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων που υποδύθηκαν οιστα νεανικά τους χρόνια. Τον Ιούλιο αποκαλύψαμε μάλιστα ποια ηθοποιός θα παίξει τησε νεαρή ηλικία (η απάντηση).