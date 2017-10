Replicas: Η νέα ταινία του Keanu Reeves

Ένας νευρο-επιστήμονας προσπαθεί να επαναφέρει στη ζωή τα μέλη της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα. Ο Will Foster, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Reeves, είναι αποφασισμένος να τα βάλει με την κυβέρνηση, την αστυνομία αλλά και τους νόμους της επιστήμης για να πετύχει τον σκοπό του. Έχοντας φτάσει πολύ κοντά στο να καταφέρει να μεταφέρει την ανθρώπινη συνείδηση σε έναν υπολογιστή, θα προσελκύσει τον συνάδελφό του, Ed Whittle (Thomas Middleditch) για να τον βοηθήσει κρυφά να κλωνοποιήσει τα σώματα των νεκρών συγγενών του και να δημιουργήσει ρέπλικές τους. Όλα θα πάρουν δραματική εξέλιξη όμως όταν αποδειχθεί πως μπορεί να ξαναφέρει στη ζωή τα τρία από τα τέσσερα πρόσωπα. Ποιον θα απορρίψει;





Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Chad St. John ("London Has Fallen") και τη σκηνοθεσία ο Jeffrey Nachmanoff των "The Tourist" και "The Day After Tomorrow". Τα γυρίσματα της ταινίας και η παραγωγή έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της.





Δείτε το trailer της ταινίας εδώ:









. Αυτός είναι ο τίτλοςτουστο οποίο πρωταγωνιστεί ο