Morrissey: δείτε το νέο clip, αναμένοντας την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής περιοδείας

Ο Morrissey αποκάλυψε το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού ‘Spent The Day In Bed’. Με το κομμάτι αυτό ο ξεχωριστός Morrissey επιστρέφει στη δισκογραφία και μας προλογίζει τον νέο του, ενδέκατο κατά σειρά, δίσκο με τίτλο ‘Low In High School’, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου.



Γυρισμένο στο Peckham Liberal Club, ένα τυπικά αγγλικό men's club 140 ετών, σκηνοθετήθηκε από την Sophie Muller, που έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως Beyoncé, Kings Of Leon, Blur, The Killers και Annie Lennox.



Παράλληλα, περιμένουμε την ανακοίνωση της περιοδείας του στην Ευρώπη. Ελπίζουμε η Ελλάδα να είναι μέσα στις στάσεις που θα κάνει για να προμοτάρει τον νέο δίσκο.



Δείτε το βίντεο εδώ:







Εντωμεταξύ, για τους φανς που θα βρίσκονται στο Λονδίνο ή το Λος Άντζελες 17 με 19 Νοεμβρίου, ο Morrissey έχει ανακοινώσει τη λειτουργία δύο pop-up shop για τον εορτασμό της νέας κυκλοφορίας, στο οποίο θα πωλούνται αποκλειστικά προϊόντα.

Λονδίνο: Provender Building, Camden Market, NW1 8AH, ανοίγει: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 08:00 (τοπική ώρα).

Λος Άντζελες: 8250 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90048.