Whatever makes us happy on Sunday morning: Ταξίδι στο χρόνο

Τα τραγούδια





01. Placebo - Every You Every me

02. System of a Down - Chop Suey



03. Linkin Park - Numb

04. Blur - Song 2



05. Red Hot Chili Peppers - Can't Stop 06. Papa roach - Last Resort

07. Foo Fighters - The pretender

08. Kings of Leon - Sex on fire



09. Linkin Park - Rolling In The Deep

10. Massive Attack - Teardrop

11. Natalie Imbruglia - Torn



12. Spin Doctors - Two princes



13. Franz Ferdinand - Take me out



14. 3 Doors Down - Kryptonite



15. Audioslave - Like a stone



16. The White Stripes - Seven Nation Army













Έρχεται ο Οκτώβρης που οι περισσότεροι τον προσμένουν για να έρθει το φθινόπωρο άρα και το κρύο...Για μένα όμως τούτος ο μήνας σημαίνει πως έρχεται ακόμα ένας χρόνος σε λίγο καιρό και τι θα φέρει άραγε;Δε θα ήταν όμως πιο ωραίο να μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και πίσω στο χρόνο;Να δούμε άλλες εποχές, άλλους τρόπους ζωής και πολιτισμούς;Έτσι το σημερινό πρωινό σερβίρεται μαζί με ζεστό καφέ και τραγούδια που σίγουρα έχουν να πουν κάτι στον καθένα, σε άλλους περισσότερα και σε άλλους λιγότερα σε ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο...