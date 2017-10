Dead Horse One - Season Of Mist

Τι θα ακούσεις:

shoegaze, neo-psychedelia



Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

"Season Of Mist", "Disconnected", "Son Of God", "Forget About Jesus".



Βαθμολογία: 8/10



Οι Dead Horse One σχηματίστηκαν στη Valence της Γαλλίας το 2011. Το "Season Of Mist", που κυκλοφόρησε φέτος, αποτελεί το δεύτερο studio album της μπάντας και έρχεται να διαδεχτεί το επίσης πολύ καλό "Without Love We Perish". Ο δίσκος διαρκεί σαράντα λεπτά και περιέχει, χωρίς υπερβολή, δέκα διαμάντια!



Από το εισαγωγικό "Insight", που συνδυάζει τους Mazzy Star και τους Velvet Underground, καταλαβαίνεις που το πάνε. Νεο-ψυχεδελικά ακόρντα σε συνδυασμό με shoegaze riffs δημιουργούν μια μοναδική ηχητική πανδαισία και εσύ ως ακροατής μεταφέρεσαι από την εποχή του Woodstock και τα late sixties, στο Liverpool Psych Fest, στο οποίο σημειωτέον εμφανίστηκαν το 2013.



Στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, νιώθεις σαν να ακούς τους παλιούς καλούς Oasis να ψυχεδελίζουν, ενώ στο "Forget About Jesus", με το οποίο γράφουν τους τίτλους τέλους της μικρής τους εποποιίας, οι Raveonettes συνομιλούν με τους Brian Jonestown Massacre.



Θεωρώ το "Season Of Mist" ως την καλύτερη underground κυκλοφορία της φετινής χρονιάς. Επίσης πιστεύω ότι αν το πενταμελές σχήμα από τη μικρή επαρχιακή πόλη συνεχίσει κατ' αυτόν τον τρόπο, σύντομα θα γράψει τη δικιά του ιστορία στο βιβλίο της psych-rock. Μην ξεχνάμε εξ' άλλου ότι πρόκειται για Γάλλους, που ανέκαθεν διακρίνονταν για τη «συγγραφική» τους δεινότητα.