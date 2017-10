Robert Plant - Carry Fire

Τι θα ακούσεις:

Folk Rock, Ethnic, Trip Hop



Τραγούδια που ξεχωρίζουν:

Ολόκληρος ο δίσκος! Ακούστε τον σαν σύνολο.



Βαθμολογία:

8,3/10





Όσες προσφορές και να του κάνουν, όσες φορές και να τον ρωτήσουν, η απάντηση είναι πάντα η ίδια: «Δεν με ενδιαφέρει να περιοδεύω με τους Led Zeppelin. Δεν θέλω να ζω στο παρελθόν». Μπορεί αυτή η στάση του Robert Plant να στεναχωρεί αυτούς που κυνηγάνε τη νοσταλγία της χρυσής εποχής του θρυλικού συγκροτήματος, αλλά ο Plant ξέρει τι κάνει. Ακολουθεί την έμπνευσή του όπου αυτή τον πάει, σε καινούρια μονοπάτια, με καινούριους συνοδοιπόρους και δισκογραφικές δουλείες που δείχνουν την εμπειρία του και την ωριμότητα του. Είναι λίγοι οι καλλιτέχνες αυτής της γενιάς που μπορούν να αφουγκραστούν και να κυνηγήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν οι ίδιοι και όχι αυτό που περιμένει από αυτούς το κοινό.



Αυτή την περίοδο ο Plant ηχογραφεί και περιοδεύει με τους Sensational Space Shifters μία πολυσυλλεκτική μπάντα με rock, ethnic και trip hop καταβολές. Οι Space Shirters δεν προϋπήρχαν, είναι μία μπάντα που συνοδεύει τον Robert στα τελευταία δύο μουσικά ταξίδια του: Στο 'Lullaby and the Ceaseless Roar' και στο φρέσκο 'Carry Fire'. Η διαφορά μεταξύ των δύο δίσκων είναι ότι ο πρώτος είναι εσωτερικός και μελαγχολικός, χρησιμοποιώντας ένα rock-folk-ethnic ηχητικό υβρίδιο, ενώ το 'Carry Fire' είναι πιο φωτεινό και υπερισχύει το folk στοιχείο.



Ο προηγούμενος δίσκος του Robert ήταν από τους δίσκους που πρέπει να ακούσεις. Δεν ήταν απλά καλός, ήταν από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Tο 'Carry Fire' δεν είναι τόσο μυστηριώδες αλλά πλησιάζει το επίπεδο και το βάθος του 'Lullaby and the Ceaseless Roar'. Δεν επαναλαμβάνει την ίδια συνταγή - παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της μουσικής προσωπικότητας του Robert Plant.



Στιχουργικά ο δίσκος δίνει βαρύτητα σε προβλήματα της εποχής, ερεθίσματα που έχουν προκληθεί από τα ταξίδια του Robert. Η έκρυθμη κατάσταση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και o εθνικισμός βρίσκουν τη θέση τους στο "New World" και το "Carving Up The World", ενώ το "Bones Of Saints" περιγράφει τη πολεμοχαρή ανθρώπινη φύση. Σημειώστε εδώ πώς ο Robert συμμετείχε και στο δίσκο "The Long Road" του British Red Cross για τους πρόσφυγες.



Τα ερωτικά "Season's Song" και "Dance with You Tonight" είναι το αντίβαρο της κοινωνικοπολιτικής αστάθειας, ενώ ο μυστικισμός του ομώνυμου του δίσκου κομματιού τραβάει τον ακροατή στα βάθη της Ανατολής. Το 'Carry Fire' δεν μένει όμως εκεί. Δανείζεται ήχους από το trip hop της σκηνής του Bristol στο "Keep It Hid" και προσκαλεί τον δυναμισμό της Chrissy Hyde για ένα ντουέτο στο ξεχασμένο "Bluebirds Over The Mountain" του Ritchie Valens.



Ο 'Percy' δεν προσπαθεί να πιάσει ψηλές νότες στα φωνητικά για να εντυπωσιάσει. Η φωνή του είναι ζεστή και χρωματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε σύνθεσης. Αυτό είναι αισθητό από την αρχή στο "The May Queen" που ξεκινάει το δίσκο με μια μελωδική γέφυρα από φωνητικά που καθορίζει τον ήχο του 'Carry Fire'. Καθ' όλη την ακρόαση είναι προφανές πως ο Robert έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τοίχο με τα δεύτερα φωνητικά που γεμίζουν τις συνθέσεις.



Οι Space Shifters οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτό το εγχείρημα έχουν στη σύνθεση τους τον επί χρόνια συνεργάτη του Robert κιθαρίστα Justin Adams , που μοιράζεται αρκετά έγχορδα με τον έτερο κιθαρίστα Liam 'Skin' Tyson. Ο John Baggott που έχει συνεργαστεί με τους Portishead και τους Massive Attack βρίσκεται πίσω από τα keyboards και έχει μερίδιο ευθύνης για τα ηλεκτρονικά στοιχεία που εμπλουτίζουν τον ήχο της μπάντας. Τη σύνθεση συμπληρώνουν στο ρυθμικό μέρος οι Billy Fuller στo μπάσο και Dave Smith στα drums. Στο 'Carry Fire' δεν συμμετέχει ο Juldeh Camara με το αφρικανικό riti όπως στο 'Lullaby and the Ceaseless Roar', αλλά ο βιολονίστας Seth Lakeman, εντείνοντας το φολκλόρ ύφος του δίσκου.



«Κρίμα σε αυτούς που μένουν στάσιμοι» είχε δηλώσει ο Robert και το αποδεικνύει με την εξέλιξη του. Στην δημιουργική διαδικασία χρησιμοποιεί το παρελθόν του, ενώ παράλληλα χτυπάει το πόδι του δυναμικά στο παρόν. Το 'Carry Fire' θυμίζει τις ακουστικές στιγμές των Led Zeppelin, το 'Raising Sand', που είχε ηχογραφήσει ο Robert με την Alisson Krauss και το 'Band Of Joy', παραμένοντας κάτι εντελώς ξεχωριστό και καινούριο.