Stories from the city, Stories from the sea: Έρχονται οι Ex-Eye

Αυτό ναί, είναι live που αξίζει να δει κάποιος. Πρώτα απ' όλα το άλμπουμ είναι στα καλύτερα της χρονιάς και η μπάντα, με δυο λόγια, έρχεται στα μέρη μας την στιγμή που πρέπει. Στο ξεπέταγμα πάνω.Το ντεμπούτο τους σκίζει. Ο τρόπος που συνδυάζουν διαφορετικές φόρμες και σχολές, αναγνωρίσιμες, οικείες τεχνοτροπίες και εντελώς νέα - πειραματικά πράγματα μαζί, είναι σπουδαίος. Πηγαίο άλμπουμ, τρέχει σαν το γάργαρο νερό και δεν κουράζει λεπτό. Αντιθέτως, πρώτα σε ταξιδεύει και μετά σε απογειώνει τελικά και το χαίρεσαι στο φουλ. Καταπληκτικό άλμπουμ.Πριν απο μερικούς μήνες, σε μια συνέντευξη τηςστην εκπομπή μου, η συζήτηση πήγε περισσότερο γύρω απο την συνεργασία της με τον, παρά στα νέα που ενδεχομένως υπήρχαν απο το στρατόπεδο των. Και οι δύο άλλωστε, διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό στο παρελθόν τον ήχο των Arcade Fire, κι αυτό κάτι λέει, κάτι σημαίνει.λοιπόν, σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα των, και μας έρχεται (στις 3 Νοεμβρίου στο Gagarin) στην Αθήνα με ότι πιο σημερινό και φρέσκο.Έχει συνεργαστεί με Tom Waits, Arcade Fire, TV on the Radio, Feist, Bon Iver, My Brightest Diamond, Laurie Anderson, David Byrne, Jolie Holland, Sinéad O'Connor, LCD Soundsystem, The Chemical Brothers, Animal Collective, The National, Godspeed You! Black Emperor, Angélique Kidjo, Anthony Braxton και αρκετούς ακόμη, όμως το βιογραφικό δεν παίζει απο μόνο του μπάλα...Αυτό που κάνει την διαφορά, είναι πάντα το τώρα, η στιγμή. Και η στιγμή αυτή είναι η καλύτερη μάλλον...