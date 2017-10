H Πάτρα χόρεψε στους ρυθμούς των The Souljazz Orchestra

Στα πλαίσια της περιοδείας για την προώθηση του νέου δίσκου τους "Under Burning Skies" που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται στις αρχές Δεκεμβρίου, οι The Souljazz Orchestra έκαναν τέσσερις στάσεις στη χώρα μας, για να μας αφήσουν κάτι από το ρυθμό τους. Καναδοί στην καταγωγή, αλλά η μίξη soul, jazz, funk, afrobeat και latin ήχων με Γαλλικές επιρροές της Καραϊβικής και δυτικοαφρικανικές τους φέρνει πιο κοντά στα «θερμότερα κλίματα».

Η εκκίνηση έγινε με το τραγούδι "Insurrection" από το album "Freedom No Go Die" του 2007. Στο πρώτο μισό του set παρουσιάστηκαν τραγούδια από το τελευταίο album τους, που κυκλοφόρησε από την βρετανική Strut Records, μέσα στο 2017. Λίγο μετά τη μέση, ήρθε η στιγμή του "Solidarity", ενός από τα καλύτερα τους album, από το οποίο ακούσαμε το "Cartão Postal", αν και η προσμονή για την υπέροχη διασκευή του "Nijaay" των "Orchestra Baobab", από τον ίδιο δίσκο, δεν έσβησε μέχρι και το τέλος. Στη συνέχεια, έπαιξαν μια δυναμική σειρά κομματιών από τη δισκογραφία τους, προβάλλοντας την ποικιλομορφία των επιρροών και των μουσικών στοιχείων που συνθέτει τους δίσκους τους. Το κλείσιμο μάλιστα, ήρθε με τέσσερα κομμάτια από το "Resistance" του 2015, με κορυφαία στιγμή το "Shock And Awe" και την αποθεωτική τους αποχώρηση με την καταπληκτική απόδοση του "Bull's Eye".