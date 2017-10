In-Edit: Το πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων

Προσδεθείτε! Το In-Edit έρχεται για δεύτερη χρονιά στη Στέγη και υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στην παγκόσμια μουσική. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικών ντοκιμαντέρ στον κόσμο περιλαμβάνει στο φετινό του πρόγραμμα 17 σπουδαία δείγματα του είδους, καθώςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ(Δείτε τα trailers και διαβάστε αναλυτικά για τις ταινίες παρακάτω)Κεντρική Σκηνή18:00 | The Public Image Is Rotten (103΄)20:15 | One More Time with Feeling (112΄)Μικρή Σκηνή17:30 | Gimme Danger (108΄)19:45 | The Man from Mo’ Wax (110΄) [ακολουθεί συζήτηση με τον James Lavelle]22:15 | Raving Iran (84΄)Κεντρική Σκηνή17:00 | Landfill Harmonic (84΄)18:45 | The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (137΄)21:30 | Placebo: Alt.Russia (67΄)Μικρή Σκηνή18:00 | Bill Evans: Time Remembered (84΄)20:00 | I Called Him Morgan (92΄)22:00 | Sepultura Endurance (100΄)Κεντρική Σκηνή19:00 | One More Time with Feeling (112΄)21:30 | Eagles of Death Metal: Nos Amis (84΄)Μικρή Σκηνή17:30 | Charles Bradley: Soul of America (75΄)19:15 | B-Movie: Lust & Sound in West Berlin 1979-1989 (92΄) [ακολουθεί συζήτηση με τον Mark Reeder]21:30 | Yallah! Undergound (85΄) | ακολουθεί live performanceΚεντρική Σκηνή19:00 | Gimme Danger (108΄)21:15 | The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America (105΄)Μικρή Σκηνή17:30 | The Public Image Is Rotten (103΄)19:30 | Punk: Attitude (90΄) [ακολουθεί συζήτηση με τον Don Letts]21:45 | The Man from Mo’ Wax (110΄)Pre-festival Party | ΡΟΜΑΝΤΣΟ (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια) | 22:00 | 8 € (χωρίς ποτό) | Kλείστε τα εισιτήριά σας εδώ *Ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος σε αμαξίδια και δεν ενδείκνυται για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες., ο κυριότερος εκπρόσωπος της παγκόσμιας τριπ χοπ σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για να παίξει μουσική λίγο πριν την έναρξη του IN-EDIT. Το πάρτι θα ανοίξει το Street Outdoors Soundsystem (GR), DJ crew αποτελούμενο από τους Έλληνες Jiles John, Jose Amba & Polatof, που προσφέρουν μουσικές απολαύσεις χωρίς αυστηρά όρια στα επιλεγόμενα είδη, καθώς στις τσάντες τους κουβαλούν από σύγχρονη house μέχρι σπάνια tracks της disco.Opening Party | Ισόγειο Στέγης | 22:00-01:00 | Είσοδος ΕλεύθερηΟ Pepper 96.6 θα ντύσει μουσικά το πάρτι έναρξης του IN-EDIT, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα εκπέμπει ζωντανά από τις 18:00 ως τις 22:00.Dj set με τους Mark Reeder και Στέφανο Τσιτσόπουλο | Εφημερίδα (Σίνα και Βησσαρίωνος, Πανεπιστήμιο) | 19:30 | Είσοδος ελεύθερηClosing Party με τον Don Letts | Μπελ Ρέυ (Φαλήρου 88, Κουκάκι) | 21:30 | Είσοδος Ελεύθερη**************6 €*Combo 1+1: 10 € για 2 ταινίες ημέρας4 €**Οι τιμές διαφοροποιούνται για την ταινία "Yallah" που ακολουθείται από live συναυλία: 8 και 5 € αντίστοιχα**************(σκην:Jörg A. Hoppe/ Klaus Maeck/ Heiko Lange, 92’, 2015)

