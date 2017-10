Whatever Makes Us Happy on a Sunday Morning: Est vivendum cum arte

Μια Κυριακή πρωί. Να χωθείς και να χαθείς…να ανασάνεις τέχνη. Ξέφυγε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σου, από τα έντονα συναισθήματα που σε κατακλύζουν. Κλείσε τα μάτια. Άκου, άγγιξε, χόρεψε.





«Σε κάτι τέτοιες στιγμές ήταν που γύριζα τη ματιά μου στην τέχνη σαν το μόνο τόπο αιωνιότητας που ήξερα εν ζωή. Μέσα την αγκαλιά της ξεχνούσα, ξεκουραζόμουνα, ονειρευόμουνα και μετανάστευα στα χρώματα, σ’ένα τοπίο εκτός πόνου. Της χαριζόμουνα άνευ όρων κι εκείνη μου έδινε τα δώρα της οδηγώντας με το μέλλον.»





Γυμνή στον Καθρέφτη, Στέλλα Καραμολέγκου





Οι μουσικές επιλογές που ακολουθούν είναι κομμάτια που στην πλειοψηφία τους, ίσως για πρώτη φορά, έχουν συνοχή ως προς το ύφος. Κατάλληλα για ένα Κυριακάτικο πρωινό ήρεμο και νωχελικό, με μια κούπα καφέ και μια σειρά από όμορφες σκέψεις. Κομμάτια ερμηνευμένα από ανθρώπους που αγαπούν και νιώθουν απόλυτη ελευθερία μέσα από την τέχνη τους.





Tracklist

1.Röyksopp - What Else Is There?

2.Alice Phoebe Lou - Bang Bang

3.Tash Sultana - 'Jungle' (triple j One Night Stand)

4.London Grammar - Wicked Game

5.Aurora - 'Teardrop' (Massive Attack cover)



6.Florence + The Machine - What The Water Gave Me

7.Deadcrush - alt- J (cover)

8.Jessie J - Not My Ex

9.Charlotte Cardin - Dirty Dirty (Official Video)

10.Vance Joy - Riptide - Abbey Glover Cover

11.Μichael Kiwanuka - Black Man In A White World

12.Paolo Nutini - Iron Sky [Abbey Road Live Session]

13.I Kissed A Girl - Vintage '50s Doo Wop Katy Perry Cover ft. Robyn Adele Anderson

14.Wonderwall - Oasis - FUNK cover feat. Darren Criss!

15.Cat Clyde - Mama Said

16.Big Jet Plane-Angus and Julia Stone



17.Pink Floyd - Julia Dream (1968)

18.Marianne faithfull - Sister morphine

19.Peter Bjorn And John - Young Folks

20.Michelle Gurevich - Lovers are Strangers











Ακούστε μερικά από τα κομμάτια και στο Spotify :