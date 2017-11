Xylouris White: Νέος δίσκος - ακούστε το πρώτο κομμάτι

Ένα πάθος για εξερεύνηση έρχεται φυσικά στους Xylouris White, το τραχύ διορατικό ντουέτο που σχηματίστηκε από τον Κρητικό λαουτιέρη Γιώργο Ξυλούρη και τον Αυστραλό ντράμερ Jim White. Για το ντεμπούτο τους άλμπουμ, Goats του 2014, οι Xylouris White συγκρίθηκαν με τα ομώνυμα ζώα, περιπλανώμενοι ατρόμητα σε κακοτράχαλο έδαφος. Δύο χρόνια αργότερα, έδειξαν πόσο μακριά μπορούσαν να φτάσουν οι ορίζοντές τους στο επιβλητικό Black Peak του 2016, που πήρε το όνομά του από την κορυφή του βουνού στην Κρήτη.Μόλις 15 μήνες -με συνεχείς περιοδείες- αργότερα,και ονομάστηκε για να υποδηλώσει τη "νέα ζωή". Όπως το θέτει ο Ξυλούρης, "Το ντουέτο μοιράστηκε το πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ με τίτλο “Only Love”, που μπορείτε να ακούσετε εδώ:Στα εννέα κομμάτια του Mother, οι Xylouris White καλλιεργούν μία γόνιμη εξέλιξη στους ‘χώρους’ μεταξύ των οργάνων τους. Μερικές φορές τα τραγούδια οδηγούν με μια αναζωογονητική επιτακτικότατα, μερικές φορές σκέφτονται υπερβολικά, υπερασπίζονται, λαχταρούν και αναπαύονται. Το δίδυμο φαίνεται να ανακαλύπτει ο ένας τον άλλον εκ νέου σε κάθε στροφή, πειράζοντας την ρευστή χημεία των τραγουδιών τους με το είδος της δεξιοτεχνίας που ξέρει πότε να ακούει, να δέχεται και να μαθαίνει ξανά.", εξηγεί ο Ξυλούρης. "Αυτή η συνεχιζόμενη κύηση είναι μια αξιοσημείωτη επέκταση των ήδη αξιόλογων ιστορικών αναφορών. Ο Ξυλούρης είναι απόγονος μιας από τις πιο σεβάσμιες μουσικές οικογένειες της Ελλάδας. Ο πατέρας του είναι θρυλικός τραγουδιστής και λυράρης Ψαραντώνης. Ο Jim White, εν τω μεταξύ, επέβαλλε διεθνή προσοχή για περισσότερο από δύο δεκαετίες, ως μέρος των Αυστραλών Dirty Three. Τώρα, ο White, με έδρα τη Νέα Υόρκη, συνεργάζεται συχνά με άλλους καλλιτέχνες (συμπεριλαμβανομένων των: Bonnie 'Prince Billy, PJ Harvey, Cat Power και Smog), όπου επαναπροσδιορίζει την κυλιόμενη ορμή της free-jazz με ποικίλα εύκαμπτα, ευαίσθητα και σεισμικά φινάλε. Πρόσφατα έπαιξε με τον Kurt Vile και την Courtney Barnett στο αναγνωρισμένο άλμπουμ τους "Lotta Sea Lice".To κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, "In Medias Res", βρίσκει το δίδυμο ήδη σε κίνηση, αισθάνεται τον χώρο γύρω τους, αναζητώντας τρόπους να φέρει ένα τραγούδι σε πλήρη άνθιση. Αποδεικνύοντας ότι μπορούν επίσης να είναι συναρπαστικά άμεσοι όταν η ατμόσφαιρα τους ‘αρπάζει’, το "Only Love " ακολουθεί με μια λαμπρή αίσθηση ορμής, τα ισχυρά κρουστά του White προτρέπουν το ιδιόρρυθμο παίξιμο του λαούτου και το παθιασμένο βαρύτονο του Ξυλούρη σε ανοδικά ύψη σπουδαιότητας.Από εδώ,Το "Motorcycle Kondilies" είναι στιβαρό και επικό, τα rimshots του White παρέχουν μία υπόκρουση εγρήγορσης καθώς η βαθιά φωνή και το παλλόμενο λαούτο του Ξυλούρη αναπτύσσονται σε ένταση. Αν ο ρυθμός παρέλασης και η όμορφη μελωδία του λαούτου του "Spud's Garden" υπογραμμίζουν την περιστασιακά κομψή πλευρά του ντουέτου, το "Daphne" και το "Achilles Heel" αναδεικνύουν την πιο υπνωτική και μελαγχολική πλευρά των Xylouris White. Το “Woman from Anogeia” παρουσιάζει ιδιαίτερα συγκινητικά φωνητικά από τον Ξυλούρη. Στο "Call and Response" είναι το δίδυμο στην καλύτερη ελεύθερη μορφή τους, περιστρέφοντας ο ένας τον άλλον διεγερτικά, πάλι προκαλώντας τη δυνατότητα. Τέλος, αποδέχονται ανοιχτά την ‘απόφαση’ στο απτό και ανθεκτικό "Lullaby", ένα όμορφο κομμάτι όπως όλα όσα έχουν δημιουργήσει οι Xylouris White.Όπως στο Black Peak, ο μόχθος του Mother ωφελήθηκε από τη μαιευτική των επιλεγμένων συνεργατών. Ο Guy Picciotto των Fugazi έκανε την παραγωγή για άλλη μια φορά. Επίσης, αυτή τη φορά ήταν διαθέσιμη και η Anna Roberts-Gevalt του παλαιού folk ντουέτου Anna & Elizabeth, της οποίας οι γήινες γραμμές βιολιού/βιόλας και τα εκλεπτυσμένα φωνητικά ακούγονται στο "Lullaby".Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ εξαιρετικής δεξιότητας από δύο αξιοσημείωτα έμπειρους παίκτες που έχουν διατηρήσει μια στενή συγγένεια με τα πλούσια, επιβραβευμένα, περίεργα ένστικτα της νιότης τους. Με τα λόγια του, "”.To Mother θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιανουαρίου από την Bella Union. Δείτε το εξώφυλλο και το tracklisting του άλμπουμ:1. In Medias Res2. Only Love3. Motorcycle Kondilies4. Spud’s Garden5. Daphne6. Achilles Heel7. Woman From Anogeia8. Call And Response9. Lullaby