Going Solo: Michael Jackson, George Michael, Bjork, Beyonce, Paul Weller

Στις κουβέντες που κάνουμε εδώ στο«γεννιούνται» πολλές όμορφες ιδέες, οι οποίες μετουσιώνονται σε αρκετά ενδιαφέροντα αφιερώματα ή άρθρα άποψης. Μια από αυτές ήταν η εύρεση των μουσικών, πουκι έκαναν μια πετυχημένη solo καριέρα, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε αυτή της αρχικής μπάντας τους...Δημιουργήσαμε μια λίστα με τουςπου εμείς θεωρούμε ότι πήγαν solo και κατάφεραν να ξεπεράσουν το «ένδοξο παρελθόν» τους. Ξεκινάμε σήμερα με τους πέντε πρώτους. Η σειρά βέβαια δεν είναι αξιολογική.Η επιμέλεια του αφιερώματος "" ανήκει στο, τονκαι τονΕξωφρενικές πωλήσεις, ταλέντο από τα γεννοφάσκια του, σπουδαία άλμπουμ, τραγούδια, συνεργασίες, βίντεο και δύσκολη ζωή. Προερχόμενος από την οικογενειακή μπάντα των, από μικρός φάνηκε πως αυτός θα ξεχωρίσει. Και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο.Με το “”, το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών, και τα singlesκαι “”, θα ακούγεται και θα μνημονεύεται για πάντα. Είναι τόσο ΤΕΛΕΙΑ φτιαγμένα που κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει την τελειότητα τους. Τα ακούς κι ευφραίνεται η καρδιά σου, το σώμα απλά αρχίζει και κάνει τα δικά του.Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, αφού τόσο ο προκάτοχος του “”, “”, αλλά και τα “” & “”, είναι άλμπουμ αξεπέραστα και περιέχουν μερικές από τις ομορφότερες στιγμές της pop, προκαλώντας θαυμασμό και δέος.The King Of POP!(έχουν μείνει έξω αριστουργήματα, αλλά έτσι για να έχουμε να λέμε)1. Don’t Stop ‘Till You Get Enough2. Rock With You3. Billie Jean4. Beat It5. Thriller6. The Way You Make Me Feel7. Dirty Diana8. Remember The Time9. Give In To Me10. You Rock My World, ήταν ο τραγουδιστής των. Έχει τραγουδήσει/γράψει το καλύτερο ποπ χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών, το “”, αλλά κι ένα από τα καλύτερα “slow” όλων των εποχών, το “”.Αποφασίζει λοιπόν, να αφήσει του υπερπετυχημένους Wham και να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους star όλων των εποχών. Και το 1987 κυκλοφορεί το “”. Τόσο απλά, τόσο όμορφα.Κάνει τρελές πωλήσεις και μετά «σοβαρεύεται» και βγάζει ένα ακόμη καλύτερο άλμπουμ, το “” κι από ένας «απλός» star για τα κοριτσάκια, γίνεται ένας απόλυτος δημιουργός, που τον σέβονται όλοι.Και δε σταματάει εκεί, μεγαλώνει όμορφα δημιουργικά, και κυκλοφορεί το “”, ένα ακόμη υπέροχο άλμπουμ.1. Faith2. Father Figure3. I Want Your Sex4. Kissing A Fool5. Freedom! ‘906. Cowboys And Angels7. Praying For Time8. Spinning The Wheel9. As with Mary J. Blidge10. A Different CornerΜετά από τους, ένα συμπαθέστατο indie Ισλανδικό συγκρότημα, με μέτρια επιτυχία, η, κυκλοφορεί το “” το 1993 και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Μία από τις επιδραστικότερες περσόνες των τελευταίων δεκαετιών, από εκείνες που χαρακτηρίζουν την εποχή τους αλλά και τις επόμενες.Τα πρώτα της τρία άλμπουμ,αποτελούν μία ανεπανάληπτη τριάδα εμπορικής και καλλιτεχνικής καταξίωσης κι αποδοχής. Από εκεί κι έπειτα, το κάθε της άλμπουμ είναι ένα «καλλιτεχνικό» δημιούργημα, περισσότερο ή λιγότερο δύσκολο για τα πιο εύπεπτα αυτιά.Η συμμετοχή της στο “” του Lars Von Trier, της χάρισε την υποψηφιότητα Oscar για το τραγούδι “”, όπου εμφανίστηκε φορώντας το περίφημο κυκνοφόρεμα.1. Human Behaviour2. Play Dead3. Army of me4. Hunter5. Bachelorette6. All is full of love7. Cocoon8. Triumph of a heart9. Earth Intruders10. Crystallineκαι προσωπική καριέρα. Από τους σπουδαιότερους βρετανούς όλων των εποχών. Ο, που όλοι αγαπούν και σέβονται. Πετυχημένος εμπορικά και δημιουργικά, με καθολική αποδοχή. Ασταμάτητος και συνεπής, χωρίς μεγάλα κενά στην καριέρα του, πάντα εκεί με σπουδαίους, πολύ καλούς ή καλούς δίσκους, αφού σπάνια αποτυγχάνει (ή ποτέ;).Αν θα έπρεπε να επιλέξουμε τους 3 καλύτερους δίσκους του, θα ήταν οι, αλλά με αυτόν τον τρόπο αδικείς τους υπόλοιπους, αλλά κι αυτόν τον τρισμέγιστο καλλιτέχνη.Πιθανότατα ο σημαντικότερος μετά τον1. Peacock Suit2. Sunflower3. You do something to me4. Shadow of the sun5. Frightened6. Push It Along7. Pink On White Walls8. From The Floorboards Up9. Bull-Rush10. One TearΤι να πρωτοπεί κανείς για τη, την; Προερχόμενη από τις, φαινόταν εξαρχής ότι είναι αυτή που ξεχωρίζει, δεν πόνταρες όμως σε όλα αυτά που θα ακολουθήσουν.Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης εποχής, από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της ποπ κουλτούρας, όπως καλώς ή κακώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.Έχει 6 συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική (7 αν προσθέσεις και τη μουσική του Dreamgirls), μεγάλες επιτυχίες και την κριτική αποδοχή.Παντρεμένη με τον, αποτελούν ένα εκπληκτικό δημιουργικό δίδυμο, που φέρνει μόνο επιτυχίες.Αξίζει κανείς να ακούσει το “”, το άλμπουμ με το οποίο κέρδισε όλον τον κόσμο.1. Crazy in love2. Naughty Girl3. Irreplaceable4. Single Ladies5. Sweet Dreams6. Love on top7. Drunk in love8. Partition9. Formation10. SorryΗ συνέχεια αύριο.