Van Morrison - Roll With The Punches

Τι θα ακούσεις:

R&B, blues, celtic rock



Τραγούδια που ξεχωρίζουν:

"Transformation", "Stormy Monday/Lonely Avenue", "Goin' To Chicago", "Ordinary People", "How Far From Good"



Βαθμολογία:

7,3/10



Ο Van Morrison δεν είναι ξένος με τα blues. Εκτός του ότι έχει ενσωματώσει τη φόρμα των blues στη μουσική του, πολύ συχνά θα τον συναντήσετε σε Blues Festivals να τζαμάρει και να γεμίζει τους εκάστοτε συναυλιακούς χώρους με το χαρακτηριστικό του γρύλισμα. Για τον Van τα blues είναι όσο σημαντικά είναι και τα δικά του δημιουργήματα.



Μετά από 36 δίσκους στη καριέρα του ο Van είπε να κυκλοφορήσει έναν που να εστιάζει αποκλειστικά στα blues (και κυρίως στα Chicago blues), γυρνώντας το χρόνο πίσω στις μουσικές που τον βοήθησαν να ξετυλίξει την καριέρα του. Το ‘Roll With The Punches’ περιέχει 11 διασκευές από την Sister Rosetta Tharpe μέχρι τον Bo Diddley μαζί με 5 συνθέσεις του Van.



Ξεκινώντας την ακρόαση του δίσκου είναι φανερό πως ενδιαφέρει τον Morrison να περάσει καλά με φίλους στο studio, εκμεταλλευόμενος blues standards όπως το “Stormy Monday”, με τη βοήθεια του blues τραγουδιστή Chris Farlowe στα φωνητικά. Ο Chris είναι φίλος του Van και συνεργάζονται συχνά πάνω και κάτω απ τη σκηνή. Το ίδιο συμβαίνει και με τη κιθάρα του Jeff Beck που κάνει την εμφάνιση της (μαζί με τον Farlowe) στο “Ι Can’t Tell” αλλά και στο “Transformation” – ένα καινούριο R&B κομμάτι που ξεχωρίζει, με τη στάμπα του Van Morrison. Ο Van the Man είναι ακόμα παθιασμένος και διατηρεί την Ιρλανδική πυγμή του. Χρησιμοποιεί ακόμα τη φωνή του σαν όργανο αυτοσχεδιάζοντας με τον Georgie Fame στo “Goin To Chicago”.



Οι συνθέσεις του ‘Roll With The Punches’ που δεν έχουν ηχογραφηθεί ξανά από τον Van θα αποτελέσουν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους τους μπλουζιάριδες μουσικόφιλους. Το μειονέκτημα που έχει το ‘Roll With The Punches’, όμως, είναι ότι ο Van παίζει και με τραγούδια με τα οποία έχει ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν. Από τις αυθεντικές δικές του συνθέσεις, το “Fame” ακούστηκε πρώτη φορά στο ‘What’s Wrong With This Picture’ (2003) και το “Ordinary People” στο ‘Philisopher’s Stone’ (1998) ενώ το “Bring it On Home” του Sam Cooke βρίσκεται και στη θρυλική live ηχογράφηση του ‘It’s Too Late To Stop Now’ (1974) - σε μία αξεπέραστη ερωτική εκτέλεση.



Μπορεί λοιπόν ο Van να περπατά σε ασφαλή και γνώριμα μονοπάτια, επαναλαμβάνοντας κάποια από τα κόλπα του, όμως ο αυθορμητισμός και το κέφι των συντελεστών καθιστούν το ‘Roll With The Punches’ μια απαραίτητη κίνηση για να φρεσκάρει την έμπνευση του. Να σημειώσουμε επίσης πως τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια τα παίζει και στη σκηνή χρόνια τώρα, ανάλογα με την περίσταση. Γι αυτό και ο δίσκος, σε αρκετές στιγμές, θα σας ξεγελάσει σαν να ήταν live ηχογράφηση μιας και διατηρεί την απαραίτητη ζωντάνια.





Από Συναυλιομανής και επικίνδυνος. Σίγουρα θα τον συναντήσετε σε κάποια συναυλία να κάνει φασαρία δίπλα σας.

