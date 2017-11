Whatever Makes Us Happy On a Sunday Morning: Remember, remember the 5th of November

Γι' αυτή την Κυριακή πέρασαν από το μυαλό μου διάφορα θέματα. Κι ενώ είχα σχεδόν καταλήξει, είδα πως το άρθρο θα δημοσιευόταν την 5η Νοεμβρίου. Μου ήρθε τότε απευθείας στο μυαλό η φράση "Remember remember the 5th of November" και το στοχαστικό θέμα για το οποίο ετοιμαζόμουν να γράψω, έδωσε τελικά τη θέση του σε ένα αρκετά κοινότυπο «Σαν σήμερα». Ξέρω, πως ο τίτλος παραπέμπει στην ταινία "V For Vendetta", το πολιτικό θρίλερ του 2005 σε σκηνοθεσία James McTeigue με τη Natalie Portman και τον Hugo Weaving, από όπου και οι περισσότεροι γνωρίζουμε τη φράση. Το άρθρο όμως δεν είναι ένα ακόμη αφιέρωμα στην ταινία. Θα αφήσω ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κανάλι να προβάλει την ταινία τη σημερινή ημέρα, όπως κάθε χρόνο, (είναι τόσο στάνταρ όσο ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» τη Μεγάλη Εβδομάδα) και δεν θα κουράσω, απλά θα δανειστώ το "slogan" και θα παραθέσω μία σειρά από τραγούδια που με κάποιο τρόπο σχετίζονται με την 5η Νοεμβρίου.





1. The Monkeys - Last train to Clarskville





5 Νοεμβρίου 1966: Οι The Monkeys βρίσκονται για πρώτη φορά στην καριέρα τους στην κορυφή του Billboard Singles Chart με αυτό το τραγούδι.





2. Elvis Presley - It's now or never





5 Νοεμβρίου 1971: Ο βασιλιάς Elvis ξεκινά στο Αθλητικό Κέντρο "Metropolitan" του Minneapolis τη δεκαπενθήμερη περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική. Στο τέλος του show ακούστηκε φυσικά η φράση "Elvis has left the building". Οι θαυμάστριες ζητωκραύγαζαν ακόμα.





3. Sex Pistols - Anarchy in the UK





5 Νοεμβρίου 1977: Ο υπεύθυνος του δισκάδικου των Virgin Records στο Νότινγκχαμ της Αγγλίας συνελήφθη επειδή ανάρτησε στη βιτρίνα μία μεγαλύτερη αφίσα του νέου δίσκου των Sex Pistols, "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols". Οι Sex Pistols ήταν ήδη αμφιλεγόμενοι έχοντας «απολυθεί» από δύο προηγούμενες δισκογραφικές εταιρείες και με απαγορεύσεις στο να παίζουν στα περισσότερα μέρη της Αγγλίας! Το "Bollocks" στον τίτλο του δίσκου θεωρήθηκε από πολλούς προσβλητικό και έτσι την «πλήρωσε» και ο καημένος ο υπεύθυνος σε εποχές που οι τραγουδιστές/τραγουδοποιοί λογοκρίνονταν κατά κόρον. Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα από τα καλύτερα albums του συγκροτήματος και ένα από τα καλύτερα της punk όλων των εποχών. Το τραγούδι ήταν το πρώτο single του δίσκου και έχει το νούμερο 7 στην tracklist του ολοκληρωμένου album. Φυσικά συγκαταλέγεται στο top 500 των πιο σπουδαίων τραγουδιών.





4. Billy Joel - Uptown girl





5 Νοεμβρίου 1983: Ο Billy Joel με το συγκεκριμένο τραγούδι βρέθηκε στην πρώτη θέση του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέμεινε εκεί για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες. Το τραγούδι είχε αρχικά γραφτεί για την Elle 'The Body' Macpherson αλλά κατέληξε να αφιερωθεί στην τότε μέλλουσα σύζυγο του Joel, Christie Brinkley. Από top model σε top model των 80s o καλλιτέχνης...





5. The Coasters - Down in Mexico





5 Νοεμβρίου 1986: Ο Bobby Nunn (Ulysses B. "Bobby" Nunn Snr. προς αποφυγή σύγχυσης με τον συνονόματο τραγουδιστή της R&B) των The Coasters έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του στο Los Angeles σε ηλικία 61 ετών. Επιλέγω το "Down in Mexico", το οποίο εν έτει 2017 ακούγεται σε κάθε χωμένο μπαράκι της Αθήνας και οι θαμώνες ενθουσιάζονται. Ας είναι καλά ο Quentin Tarantino και το όχι και τόσο δυνατό κατά τα άλλα "Death Ρroof" που του έκαναν δεύτερη καριέρα. Και η Vanessa Ferlito που το χόρεψε φυσικά!





6. The Beach Boys - Kokomo





5 Νοεμβρίου 1988: Μα υπάρχει πιο καλοκαιρινό τραγούδι ή μάλλον πιο καλοκαιρινό συγκρότημα; Νούμερο 1 το "Kokomo" στα αμερικανικά charts και όλοι το αναζητούμε κάπου στην Aruba, τη Jamaica, τη Bermuda ή τη Bahama... Προσωπικό αγαπημένο πάντα σε συνδυασμό με την ταινία "Cocktail", τον Tom Cruise που μεταμορφωνόταν σε είδωλο της δεκαετίας και τα κόλπα που έκαναν τους απανταχού bartenders να προπονηθούν σκληρά!





7. Kylie Minogue - Locomotion





5 Νοεμβρίου 1988: Την ίδια μέρα το "Locomotion" γινόταν το πρώτο τραγούδι που κατάφερε να συμπεριληφθεί στο τοπ 5 των αμερικανικών charts σε τρεις διαφορετικές version! Το τραγούδι που έγραψαν οι Gerry Goffin και Carole King βρέθηκε στην πεντάδα το 1962 από τη Little Eva, το 1974 από τους Grand Funk Railroad και 14 χρόνια μετά από την τρισχαριτωμένη τσαχπίνα Kylie Minogue.





8. Sheryl Crow - All I wanna do





5 Νοεμβρίου 1994: Εγώ μπορεί να ήμουν 1,5 ετών αλλά η Sheryl Crow έκανε το ντεμπούτο της στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός-τραγουδίστρια έμελλε να γίνει η πρώτη Αμερικανίδα που κατάφερε να κάνει hits στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 singles από τον ντεμπούτο δίσκο της "Tuesday Night Music Club". Κι εγώ ήμουν απλά 1,5 ετών...





9. The Smiths - Bigmouth strikes again





5 Νοεμβρίου 1998: Ο πρώην τραγουδιστής των The Smiths, Morissey, αναγκαζόταν να αντιμετωπίσει τις... συνέπειες του νόμου και συγκεκριμένα της δευτεροβάθμιας απόφασης που έκρινε πως όλα τα κέρδη των συγκροτημάτων πρέπει να μοιράζονται ισοδύναμα στα μέλη τους με αποτέλεσμα να καλείται να καταβάλει αναδρομικά ποσό 1 εκατομμυρίου δολαρίων περίπου στο πρώην μέλος της μπάντας, Mike Joyce. When the Judge strikes again!





10. U2 - Beautiful Day





5 Νοεμβρίου 2000: Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, έχουμε αλλάξει millenium και οι Ιρλανδοί U2 βρίσκονται -συνηθισμένοι πια για 8η φορά- στην κορυφή των βρετανικών charts με το album τους "All That You Can't Leave Behind". Πρώτο τραγούδι του δίσκου είναι το "Beautiful Day".





11. Creed - With arms wide open





5 Νοεμβρίου 2000: ...την ίδια στιγμή που ο Creed φιγούραρε με το κομμάτι αυτό στην κορυφή των αμερικανικών charts.





12. The Righteous Brothers - Unchained Melody





5 Νοεμβρίου 2003: Ο Bobby Hatfield των The Righteous Brothers βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Μίτσιγκαν 30 λεπτά πριν ανεβεί στη σκηνή, σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέλφια είχαν βρεθεί -μεταξύ άλλων- στο Ηνωμένο Βασίλειο στο νούμερο 1 των charts με το «Unchained Melody» το 1990, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1965 και έγινε επίσημα soundtrack... γλυπτών και καλλιτεχνών που καλού κακού έριχναν και ένα βλέμμα γύρω τους επί τω έργω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν κάποιο «Φάντασμα» βρίσκεται κοντά.





13. The Rolling Stones - Angie





5 Νοεμβρίου 2010: Η αυτοβιογραφία του Keith Richards βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας των New York Times των βιβλίων (μη επιστημονικής φαντασίας) με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Το βιβλίο ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Keith Richards είναι αυτός! Επιλέγω το "Angie" επειδή μου αρέσει.





14. Elton John - Candle in the Wind





5 Νοεμβρίου 2012: H επίσημη εταιρεία των charts (Οfficial Charts Company) της Αγγλίας γιόρταζε 60 χρόνια λειτουργίας των βρετανικών charts και εξέδωσε μία λίστα με τα 123 τραγούδια που είχαν πωλήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα από το 1952 και έπειτα, που ξεκίνησαν τα charts. Στο νούμερο 1 βρέθηκε ο Sir Elton John με το «Κερί στον Άνεμο». Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Band Aid με το πολυσυμμετοχικό "Do They Know It's Christmas?".





15. Queen - Bohemian Rhapsody





5 Νοεμβρίου 2012: Στην τρίτη θέση οι Queen με το ιστορικό "Bohemian Rhapsody". Τα πωληθέντα αντίτυπά του ξεπερνούν τα 2,36 εκατομμύρια!





16. Air Supply - The One that you Love





5 Νοεμβρίου 1957: Γεννήθηκε ο κιθαρίστας των Air Supply, David Moyse. Το συγκρότημα είχε βρεθεί στην κορυφή των αμερικανικών charts με την επιτυχία του, "The One that you Love".





17. Bryan Adams - Heaven





5 Νοεμβρίου 1959: Γεννήθηκε ο κιθαρίστας, τραγουδοποιός και τραγουδιστής (αλλά και φωτογράφος και εκδότης περιοδικού) ο πολυπράγμων και πολυτάλαντος Bryan Adams. Βραβεία Grammy, δίσκοι, πολλά νούμερο 1, συναυλίες ανά τον κόσμο, αλλά και ενασχόληση με ευαίσθητα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα συνθέτουν μέχρι σήμερα την πορεία του.





18. John Lennon - Remember





Ο Lennon στο άλμπουμ του "John Lennon/Plastic Ono Band" του 1970 χρησιμοποιεί ως τελευταίο στίχο το "Remember, remember, the 5th of November" στο τραγούδι με τίτλο "Remember" και αμέσως μετά τους στίχους αυτούς ακούγεται μια έκρηξη. Τιμής ένεκεν του τίτλου του άρθρου!







19. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Μικρός Τιτανικός





5 Νοεμβρίου 1956: Γεννιέται ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Έχει μία σπουδαία καριέρα στην ελληνική μουσική ξεκινώντας από τους «Τερμίτες» και μέχρι σήμερα μας ταξιδεύει με τη φωνή και τα τραγούδια του. Ο πρώτος δίσκος που αγόρασα από δισκάδικο ήταν το «Παυσίλυπον». Ήμουν 4 ετών, δεν μπορούσα να καταλάβω το νόημα των στίχων από τα περισσότερα τραγούδια, αλλά τα ήξερα όλα απ' έξω και φυσικά αφορμή για την παιδική αγορά είχε σταθεί το «Ζηλεύω το μικρό σου το γατί», δηλαδή «Ο Τούρκος στο Παρίσι». Δυσκολεύτηκα να διαλέξω ένα κομμάτι του Λαυρέντη, αλλά καταλήγω στον «Μικρό Τιτανικό».





20. Μιχάλης Χατζηγιάννης - Οι τίτλοι του τέλους





5 Νοεμβρίου 1978: Ένας ακόμη Ελληνοκύπριος τραγουδιστής και τραγουδοποιός γεννήθηκε σαν σήμερα. Το ντροπαλό παιδί με τη μελωδική φωνή από το «Άγγιγμα Ψυχής» και τη συνεργασία με τη Χαρούλα Αλεξίου, μετατράπηκε στα 00s στον Μήδα που με το άγγιγμά του ό,τι έγραφε ή τραγουδούσε γινόταν χρυσός και πλατίνα. Το «Κρυφό φιλί», η «Ακατάλληλη σκηνή» και εκείνο το πρώτο διπλό live album -στο οποίο ξέρω ακόμη την tracklist με τη σειρά- με τον Χατζηγιάννη στο Λυκαβηττό με καρέ πουκάμισο και χιλιάδες κόσμου να παραληρούν «στοίχειωσαν» την εφηβική και πρώτη νεανική μου ηλικία και ακόμη τα ακούω με αγάπη και νοσταλγία γι' αυτά που μου θυμίζουν και γι'αυτά που ήρθαν ή δεν ήρθαν ποτέ. Επειδή η λίστα κλείνει, διάλεξα τον «Ήρωα» ή πιο επίσημα, τους «Τίτλους του τέλους».





21. V For Vendetta Soundtrack (Dario Marianelli) - Remember Remember





Για να κλείσει σωστά το παρόν "Whatever makes us happy on a Sunday morning" όπως το προστάζει ο τίτλος του.





















Ένας από τους λόγους που μου αρέσει αυτή η στήλη, μία από τις «σταθερές αξίες» του MixGrill, είναι ότι κάθε εβδομάδα αλλάζει συγγραφέα και ως αποτέλεσμα στυλ και περιεχόμενο. Ο κάθε συντάκτης έχει απόλυτη ελευθερία να φτιάξει μία συλλεκτική λίστα τραγουδιών της επιλογής του και να τη συνοδεύσει από ένα θέμα-κείμενο που εκείνος επιθυμεί. Προσωπικά, το κείμενο που ανά τακτά χρονικά διαστήματα καλούμαι να γράψω για το "Whatever makes us happy on a Sunday morning" μού δίνει την αίσθηση της Έκθεσης Ιδεών, για την οποία έχω ακούσει από τους παλαιότερους (αφού εγώ είμαι ξεκάθαρα παιδί των «Κατευθύνσεων» στο Λύκειο), ενός κειμένου με σκέψεις που αποτυπώνονται αβίαστα στο χαρτί ορμώμενες από ένα αρκετά αφηρημένο θέμα. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ!