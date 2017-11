Οι Austra στο Fuzz: ήταν ένα από τα καλύτερα live των τελευταίων μηνών;

Eddy Leiva

Η επίσκεψη των Austra για δεύτερη φορά στη χώρα μας, το Σάββατο που μας πέρασε, ήταν μια καλή αφορμή για τους λάτρεις της dark synth pop να βρεθούν στο Fuzz και να απολαύσουν μία από τις πιο «σωστές» μπάντες του είδους. Αυτό, όμως, δεν φάνηκε τελικά από την προσέλευση του κόσμου, με το ζόρι βρέθηκαν στο χώρο 200 άτομα.Οι Austra φέτος κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο “Future Politics”, ένα μεστό, ολοκληρωμένο άλμπουμ, με το οποίο και φάνηκε η στουντιακή τους δυναμική για μία ακόμη φορά. Μπορεί να μην κατάφεραν ξανά το θρίαμβο του σκοτεινού ντεμπούτο τους “Feel it break”, τόσο όμως το “Olympia”, όσο και το “Future Politics”, δείχνουν συνέπεια κι εξέλιξη.Το live άνοιξε η, μπροστά σε πολύ λίγο κόσμο και αποτέλεσε μια πολύ όμορφη έκπληξη για 35 περίπου λεπτά. Μόνη της στη σκηνή, με διάφορα «μπλιμπλίκια» γύρω της, όμορφες ηλεκτρονικές συνθέσεις και ερμηνείες που έφερναν στο μυαλό Björk. Αν και δεν κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο, δεν απογοήτευσε και αποτέλεσε το ιδανικό opening της βραδιάς.Έπειτα από μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση (),Το σημαντικότερο για μια μπάντα που στηρίζει τη μουσική της σε σύνθια και προηχογραφημένο υλικό είναι να καταφέρει να αποδώσει τη μουσική της με περισσότερο συναίσθημα και δυναμισμό. Κι αυτό το στοίχημα το κέρδισαν οι Austra και με το παραπάνω. Τολμώ να πω, μάλιστα, πως μετά από αυτήν την εμφάνιση όσοι έχουν ακούσει και τα τρία άλμπουμ τους θα τους έχουν αγαπήσει περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι τραγούδια όπως τα “I’m a monster”, “Hurt me now” και “Freepower” αποδόθηκαν με τέτοιο «ζωντανό» τρόπο, αποκαλύπτοντας μια άλλη διάσταση που καθήλωσε το κοινό.ξέφυγε από τις αποστειρωμένες ερμηνείες της, έτσι όπως κάποιες φορές ακούγονται στα άλμπουμ και απέδωσε τα τραγούδια με τρομερή δύναμη, ερμηνευτική και ψυχική. Μάλιστα, η φωνή της έβγαλε και μια σκοτεινή αγριάδα, ένα γρέζι που δεν ήταν φανερό στα άλμπουμ, μια διαφορετική χροιά που τόσο ταίριαζε στη σκοτεινή της υπόσταση. Μια φοβερή περσόνα, που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα πάνω της χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε υπερβολές και γραφικότητες. Πιστή στο υλικό της, στα τραγούδια και στη μπάντα της.Ιδιαίτερα ο τρόπος που κινούσε τα χέρια της ήταν απολαυστικός, κάτι που παρατήρησε και μου πρότεινε να τονίσω εδώ και η φίλη μου που παρακολουθήσαμε μαζί το live.Το βασικό setlist διήρκεσε περίπου μία ώρα κάτι που φυσικά δεν ευχαρίστησε το κοινό, το οποίο «απαίτησε» το αναμενόμενο encore τριών τραγουδιών με το οποίο, τελικά, έκλεισε δυνατά η βραδιά. Μια βραδιά που οι Austra ενθουσίασαν, κάποιους περισσότερο, κάποιους λιγότερο. Σίγουρα όμως ήταν μια εμφάνιση που άξιζε περισσότερο κόσμο.Setlist:1. Darken Her Horse2. Future Politics3. Utopia4. I'm A Monster5. Gaia6. Freepower7. Home8. I Love You More Than You Love Yourself9. Beat And The Pulse10. Lose It11. The VillainEncore12. Painful Like13. Habitat14. Hurt Me Now