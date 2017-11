επικαιρότητα Πως να σε αποκαλούμε τελικά, Puff Daddy; Διαβάστηκε Δεν θα απαντάω σε κανένα από τα Puffy, Diddy, Puff Daddy ή άλλα γνωστά μου ψευδώνυμα». Τάδε έφη ο κατά κόσμον Sean Combs ή γνωστός σε όλους ως Puff Daddy ή Diddy ή κάποιο συνδυασμό των προηγούμενων που διάλεγε ανά τους καιρούς για να αυτοαποκαλείται.



Προχτές είχε γενέθλια και αποφάσισε να μας ανακοινώσει μέσω Τwitter ότι θα αλλάξει πάλι το όνομά του. Αυτή τη φορά είναι κάτι τελείως διαφορετικό: «Ξέρω είναι παρακινδυνευμένο και μπορεί να φανεί κιτς σε μερικούς αλλά αλλάζω το όνομά μου σε Love, aka Brother Love. Είμαι κάτι διαφορετικό από ότι πριν.»



Ο Sean Combs που έχει κερδίσει τρία Grammy την προηγούμενη δεκαετία και έχει κάνει την παραγωγή σε δίσκους πολλών καλλιτεχνών όπως οι Jay Z, Rick Ross, Mary J Blidge, Notorious B.I.G., έχει να κυκλοφορήσει προσωπικό του δίσκο από το 2006 και το τότε χρυσό 'Press Play'. Λέτε να περιμένουμε καινούργια δουλειά του υπό το όνομα Love, aka Brother Love;









I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG — Sean Diddy Combs (@diddy) 4 Νοεμβρίου 2017





