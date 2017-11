Τελευταία περιοδεία για τον Ozzy! Λέτε να ρθει προς τα δω;

Ο Ozzy Osbourne ανακοίνωσε την τελευταία παγκόσμια περιοδεία του, η οποία θα ξεκινήσει το 2018 και θα ολοκληρωθεί το '20!



«Πολλοί συνεχίζουν και με ρωτάνε πότε θα αποσυρθώ από την ενεργό δράση. Αυτή λοιπόν θα είναι η τελευταία παγκόσμια περιοδεία μου, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσω να κάνω μεμονωμένες συναυλίες...»



Η μπάντα του Ozzy Osbourne θα έχει τους Zakk Wylde (κιθάρα), Blasko (μπάσο), Tommy Clufetos (drums) και Adam Wakeman (keyboards). Παρακάτω μπορείτε να δειτε τις πρώτες ημερομηνίες που έχουν κλείσει. Λέτε να τον δούμε και στα μέρη μας;



05/05 – Mexico @ TBA

05/08 – Santiago, CL @ TBA

05/11 – Buenos Aires, AR @ TBA

05/13 – São Paulo, BR @ TBA

05/16 – Curitiba, BR @ TBA

05/18 – Belo Horizonte, BR @ TBA

05/20 – Rido de Janeiro, BR @ TBA

06/01 – Moscow, RU @ Olympiisky Ice Palace (Ledovi Dvorets)

06/03 – St. Petersburg, RU @ TBA

06/06 – Finland @ TBA

06/08 – Solvesborg, SE @ Sweden Rock Festival

06/10 – Donington, UK @ Download Festival

06/13 – Prague, CZ @ Airport Letnany

06/15 – Paris, FR @ Download Festival Paris

06/17 – Italy @ TBA

06/20 – Halden, NO @ Tons of Rock Festival

06/22 – Copenhagen, DK @ Copenhall Festival

06/24 – Dessel, BE @ Graspop Metal Meeting

06/26 – Krakow, PL @ Impact Festival

06/28 – Oberhausen, DE @ König-Pilsnet Arena

06/30 – Madrid, ES @ Download Festival Spain

07/02 – Lisbon, PT @ Meo Arena