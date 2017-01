Οι U2 ξαναπαρουσιάζουν το Joshua Tree σε παγκόσμια περιοδεία

Για πρώτη φορά, οι U2 επαναλαμβάνουν την περιοδεία "The Joshua Tree Tour", που έκαναν το 1987, με αφορμή τον αντίστοιχο δίσκο τους. Το "Joshua Tree" είναι ένα album - ορόσημο για τη μουσική και φέτος που κλείνει 30 χρόνια, αποφασίστηκε να ξανασυστηθεί στο φανατικό κοινό των Ιρλανδών.



Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 12 Μαϊου στο Βανκούβερ του Καναδά και θα συνεχίσει σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Στην Ευρώπη θα έρθουν στις αρχές Ιουλίου, στο Λονδίνο της Αγγλίας. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν είναι στους σταθμούς της Ευρωπαϊκής περιοδείας, αλλά σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις η χώρα μας ανακοινωνόταν στο 2ο ή το 3ο group των σταθμών μεγάλων περιοδειών. Για να δούμε...



Όσον αφορά το support group στην Ευρώπη, επιλέχθηκε η μπάντα του Noel Gallagher, οι High Flying Birds. Τα εισιτήρια κυκλοφορούν στις 16 Ιανουαρίου. Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής περιοδείας των U2:



The Joshua Tree Tour 2017 Europe



Σάββατο 8/7: London, UK Twickenham Stadium

Τετάρτη 12/7: Berlin, DE Olympic Stadium

Σάββατο 15/7: Rome, IT Olympic Stadium

Τρίτη 18/7: Barcelona, ES Olympic Stadium

Σάββατο 22/7: Dublin, IE Croke Park

Τρίτη 25/7: Paris, FR Stade De France

Σάββατο 29/7: Amsterdam, NE Amsterdam Arena

Τρίτη 1/8: Brussels, BE King Baudouin Stadium