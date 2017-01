Ο κόσμος της μουσικής αλλάζει: το streaming είναι πλέον καθεστώς

Μπορεί το 2016 να μείνει στην νεότερη ιστορία ως το έτος με τις περισσότερες απώλειες μουσικών καλλιτεχνών αλλά η μουσική βιομηχανία θα το θυμάται με ένα μικρό ψήγμα ελπίδας. Όπως αναφέρει η Erin Crawford, αντιπρόεδρος στο τμήμα Ψυχαγωγίας και Γενική Διευθύντρια στο τμήμα Μουσικής της Nielsen, ηγέτιδας εταιρείας στο χώρο της έρευνας αγοράς, «».Η εταιρεία Nielsen εξέδωσε την ετήσια έκθεση έρευνας αγοράς για το χώρο της μουσικής στις ΗΠΑ το 2016, από την οποία εξάγονται πολύ ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά για την αγορά συμπεράσματα. Το 2016 για πρώτη φορά στην Αμερική το streaming κατέκτησε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, με ποσοστό 38% επί του συνολικού όγκου αγορών. Η αγορά ψηφιακών εκδόσεων τραγουδιών και δίσκων βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 35% και τέλος η αγορά φυσικών αντιτύπων (CD και βινύλια) αγγίζει το 27%.Επίσης, το 2016 ήταν το έτος που για πρώτη φορά αυξήθηκε το ποσοστό αγοράς φυσικών αντιτύπων (CD και βινύλια) σε σχέση με το προηγούμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές προτίμησαν το 2016 να αγοράζουν τα CD και τα βινύλιά τους μέσω διαδικτυακών καταστημάτων και όχι από δισκοπωλεία ή εμπορικά καταστήματα, με το βινύλιο να κερδίζει έδαφος για ακόμα μια συνεχόμενη χρονιά.Φαίνεται πως οι λάτρεις της τεχνολογίας (κυρίως οι νέοι δηλαδή) στρέφονται πλέον προς τις streaming πλατφόρμες όπως Spotify, YouTube, Apple, Google Play, Amazon κ.ά. Το ποσοστό της ζήτησης streaming αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% από το 2015. Το γεγονός ότι οι νέοι προτιμούν το streaming αποδεικνύεται αν παρατηρήσουμε ότι ένας στους τρεις καταναλωτές που προτιμούν το streaming ακούει R&B ή hip hop μουσική, είδος αρκετά δημοφιλές στις μικρότερες ηλικίες.Το μέγεθος της προτίμησης του streaming από τη νέα γενιά φαίνεται από την τεράστια απήχηση των νέων R&B ή hip hop δίσκων. Το 'Views' τουακούστηκε μέσω streaming πάνω από, ενώ το ίδιο σχεδόν νούμερο κατάφερε να πιάσει και το '4 Your Eyez Only' του. Oκαι ηακολουθούν με περίπου 200 εκατομμύρια στριμαρίσματα σε μια εβδομάδα.Αυτοί που επιμένουν παραδοσιακά φαίνεται πως είναι οι λάτρεις της ροκ μουσικής. Το 40% των θαυμαστών της ροκ μουσικής προτιμά να αγοράζει ένα CD ή βινύλιο από το να κατεβάσει το δίσκο ή το τραγούδι στον υπολογιστή του ή να το ακούσει μέσω μιας streaming πλατφόρμας. Αντίστοιχα, οι ροκ καλλιτέχνες προτιμούν να κυκλοφορούν τη μουσική τους μέσω φυσικών δίσκων (38%) αντί ψηφιακών (36%) ή μέσω streaming (20%).Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο, ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα ακούσματα μέσω streaming είναι ο, ο οποίος μάλιστα κατέχει την πρωτιά σε πολλές κατηγορίες: ο δίσκος του 'Views' είναι πρώτος σε πωλήσεις άσχετα από το μέσο κυκλοφορίας, πρώτος σε πωλήσεις ψηφιακών αντιτύπων και το τραγούδι του "One Dance" είναι το δημοφιλέστερο στο αγοραστικό κοινό.έχει πουλήσει τα περισσότερα CD με το δίσκο της '25', ενώ οιέχουν πουλήσει τα περισσότερα βινύλια με το 'Blurryface'. Δεύτερος στις πωλήσεις βινυλίων έρχεται ομε το 'Blackstar'.Πάντα οι νέοι ήταν αυτοί που έθεταν τους κανόνες για την εξέλιξη της μουσικής και γενικότερα της ψυχαγωγίας. Η πρόοδος της τεχνολογίας όσον αφορά τη διάδοση της πληροφορίας έχει αλλάξει άρδην τον τρόπο που ανεβοκατεβαίνουν οι καλλιτέχνες στο μετρητή της δημοφιλίας. Είναι, λοιπόν, αποστομωτική η παρακάτω λίστα με τους 10 κορυφαίους καλλιτέχνες που θεωρούνται "trendsetters" από τους νέους -και μάλιστα τους millenials- για το 2016. Όταν ο Drake κυριαρχεί στα αμερικανικά charts, τι δουλειά έχουν οι Beatles, ο Sinatra και ο Elvis στα δέκα καλύτερα πρότυπα που καθορίζουν τις μουσικές τάσεις;Οι καλύτεροι "trendsetters" για το 2016:1. Beyoncé2. Taylor Swift3. Gwen Stefani4. The Beatles5. Prince6. Lady Gaga7. Justin Timberlake8. Michael Jackson9. Frank Sinatra10. Elvis Presley