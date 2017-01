Οι Νεοϋρκέζοι Phantogram στο Fuzz!

Γραφείο Τύπου / Πληροφορίες:

Μια πολύ καλή συναυλία έρχεται την Πρωταπριλιά και μη φοβάστε, δεν είναι Πρωταπριλιάτικο αστείο... Πάτησε "Play" στο παρακάτω video και θα καταλάβεις ποιοι είναι οιΔελτίο ΤύπουΟι Νεοϋρκέζοι, ένα από τα καλύτερα electro-rock / dreampop / electronica σχήματα των τελευταίων χρόνων, για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα! Το ντουέτο των(φωνητικά, κιθάρα) και(φωνητικά, πλήκτρα) - που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με κομμάτια όπως τα- θα εμφανιστεί το, στην Αθήνα.Εισιτήρια προπωλούνται προς(μονό) και(διπλό – περιορισμένος αριθμός). Στο ταμείο, η τιμή θα είναιΔιάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Public, Seven Spots, Reload, Media Markt και το www.viva.gr Σάββατο 1 Απριλίου 2017, Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος / τηλ. 210 3450817 / www.fuzzclub.gr)Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.Θωμάς Μαχαίρας / fuzzclubproductions@gmail.com / maxairas-th[at]ath.forthnet.grΓιάννης Λυμπέρης / johnlimberis71[at]gmail.comκαι ηήταν φίλοι από το σχολείο, στο Greenwich της Νέας Υόρκης. Το 2007, ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την ηλεκτρονική μουσική, αρχικά φέροντας το όνομα. Δύο χρόνια αργότερα, καθώς ο ήχος τους άρχισε να παίρνει μία πιο σαφή μορφή και οι ιδέες τους να γίνονται πιο συγκεκριμένες, άλλαξαν το όνομά τους σε, εμπνευσμένοι από την οπτική ψευδαίσθηση που φέρει την ίδια ονομασία, σύμφωνα με την οποία εικόνες δύο διαστάσεων φαίνονται σαν τρισδιάστατες.Αντλώντας επιρροές από μία ευρεία γκάμα ονομάτων – από τους, τον, τον, τον, μέχρι τους, τον, τουςκαι τους– δημιούργησαν ένα προσωπικό στυλ, που οι ίδιοι ονομάζουν “street beat / psych pop”, συνθέτοντας ήχους electro-rock, dream pop, trip hop και electronica.Έχουν κυκλοφορήσει τρία albums (“” / 2009, “” / 2014, “” / 2016) και αρκετά EPs και singles, συνδυάζοντας την εμπορική επιτυχία με την κριτική αποδοχή.Το “” τους έκανε γρήγορα γνωστούς στο ευρύ κοινό, επενδύοντας ηχητικά τόσο τη νεανική σειρά του MTV, “”, όσο και – κυρίως – τη διαφήμιση της, που έχει παιχτεί πάρα πολύ και στην Ελλάδα.Όμως, δεν ήταν το μόνο που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εκτενές airplay. Το ίδιο συνέβηκαι με πανέμορφα τραγούδια όπως το “”, το “”, το “”, το “”, το “”, το “”, το “” (απότο soundtrack του “The Hunger Games: Catching Fire”) και το πιο πρόσφατο”.Κατά τη διάρκεια των σχετικά λίγων ετών που βρίσκονται στο προσκήνιο, οιέχουν συνεργαστεί, είτε δισκογραφικά είτε σε περιοδείες, με σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Flaming Lips, Big Boi (OutKast), Miley Cyrus, The xx, Beach House, Caribou, M83, the Antlers, Metric, the Glitch Mob, Alt-J, Muse καιάλλους.Η εξαιρετική σκηνική τους παρουσία, με τηνσε πρώτο ρόλο, τους έχει εξασφαλίσει συμμετοχές σε πολλά μεγάλα φεστιβάλ (Austin City Limits, Lollapalooza, Bonnaroo, Treasure Island, Summerfest, μεταξύ άλλων), καθώς και ένα από τα σημαντικότερα slots στο Coachella του 2017, πάνω ακόμα και από σπουδαία ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής, όπως οι Royksopp, Moderat, Roisin Murphy, Fourtet κ.α.Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του πιο πρόσφατου album τους, “” (2016), οιαντιμετώπισαν μία τραγωδία. Η αδελφή της Sarah αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της, την ώρα που η μπάντα βρισκόταν στο studio. Η διαδικασία σταμάτησε για ένα χρονικό διάστημα, όπως ήταν φυσικό. Αμέσως μετά, ο χαμός τουκαι του, δύο καλλιτεχνών που αποτελούσαν “ήρωες” και βασικότατες επιρροές των Phantogram από το ξεκίνημά τους, έκανε την ατμόσφαιρα ακόμα πιο βαριά.Παρόλα αυτά, γρήγορα βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν, παρουσιάζοντας τελικά ένα album διαφορετικών και πολυποίκιλων συναισθηματικών αποχρώσεων, μέσα από μία διαδικασία που ο Carter προσδιόρισε ως προσπάθεια “να βρεις την ομορφιά μέσα στην τραγωδία.”,” λέει η Barthel. “Τέτοιες δύσκολες καταστάσεις διαμορφώνουν πραγματικά αυτό που είμαστε, κι αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του τι σημαίνει αυτός ο δίσκος για εμάς.”Αυτή η ιστορία χαρακτηρίζει, σε μεγάλο βαθμό, τουςκαι τη μουσική τους. Λαμπερή, αλλά ενίοτε με μία σκοτεινή απόχρωση, ρυθμική, με μία έντονη μελωδικότητα και συναισθηματική ένταση. Τα συστατικά βρίσκονται εκεί, μαζί με μία εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, οπότε ίσως έχουμε να κάνουμε με ένα από τα μελλοντικά μεγάλα ονόματα της electronica, όπως υποδηλώνει και η παρουσία τους στο Top 10 του Billboard με το “Three”. Το σίγουρο είναι πως θα έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε από κοντά, ακριβώς τη στιγμή που πρέπει!.” / KEXPhttp://www.phantogram.com/https://www.facebook.com/Phantogramhttps://twitter.com/Phantogramhttps://www.youtube.com/c/phantogrammusichttps://www.instagram.com/phantogram/