Οι αδελφοί Coen ετοιμάζουν την πρώτη τους τηλεοπτική σειρά

και οαπό τη Minnesota μετρούν περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο, έχουν αποσπάσει 4 βραβεία Όσκαρ για τις ταινίες "No Country for Old Men" και "Fargo", Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για τονκαι πληθώρα άλλων βραβείων και διακρίσεων, ενώ η τελευταία ταινία που μας παρουσίασαν ήταν το. Αν και από το 2014 βρίσκονται στην παραγωγή της πολύ καλής σειράςπου συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα γράψουν και θα σκηνοθετήσουν τη σειρά. Oι πρώτες και μοναδικές πληροφορίες που έχουμε για αυτό το τηλεοπτικό τους βήμα,, είναι πως πρόκειται για western, πως θα περιλαμβάνει έξι ιστορίες που μπλέκονται μεταξύ τους και πως θα είναι μία σειρά με λίγα επεισόδια (από 3 έως 6 περίπου). Για την ακρίβεια, το αρχικό πλάνο ήταν να γυριστεί μια κανονική ταινία μεγάλου μήκους αλλά λόγω της τεράστιας έκτασης του σεναρίου για μία δίωρη ταινία αποφασίστηκε να μετατραπεί σε σειρά.