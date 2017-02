"Δείπνο Ηλιθίων" @ Θέατρο Κάππα | Έκτακτη παράσταση

ΤηνστιςΟ Θίασος τουΘα παρουσιάσει τοσε μια έκτακτη παράσταση.ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 20 ευρώ.παρουσιάζει με τους συνεργάτες του φέτος το χειμώνα, την κλασσική πλέον κωμωδία του, «Δείπνο Ηλιθίων».Ένα εξαιρετικό έργο με διεθνή καριέρα, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία όπου κι αν παίχτηκε. Πολύ χιούμορ, πολλή ανθρωπιά, και σάτιρα στον κοινωνικό ρατσισμό, που έτσι κι αλλιώς υφέρπει στις κοινωνίες του πολιτισμένου κόσμου μας!, πλούσιος μεγαλοεκδότης στο Παρίσι, οργανώνει κάθε εβδομάδα με τους πλούσιους φίλους του ένα… ιδιότυπο δείπνο: Καθένας βρίσκει έναν «ηλίθιο», τον καλεί στο δείπνο, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, γελούν εις βάρος των ανυποψίαστων καλεσμένων τους και στο τέλος, αυτός που έχει φέρει τον πιο τέλειο «ηλίθιο», στέφεται νικητής!, ένας αθώος, αφελής, καλοπροαίρετος άνθρωπος, είναι ο πολλά υποσχόμενος «ηλίθιος» του Πιερ γι’ αυτήν την εβδομάδα. Τον καλεί στον σπίτι του για να γνωριστούν και εν συνεχεία να πάνε στο δείπνο. Κι εδώ αρχίζει μία σειρά από ανατροπές, όπου διαλύονται τα πάντα. Ο Πινιόν με την αφέλεια και την αθωότητά του, προκαλεί απανωτούς σεισμούς. Μέσα σε λίγη ώρα, ο άτρωτος “man of the year”, Πιερ, αποδομείται και γίνεται αξιοθρήνητος ανθρωπάκος. Τελικά, ποιος απ’ τους δύο είναι ο ηλίθιος;Ο ευρών αμειφθήσεται!Σκηνοθεσία: Σπύρος ΠαπαδόπουλοςΜετάφραση: Νικολέτα ΚοτσαηλίδουΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Νικόλ ΠαναγιώτουΦωτισμοί: Χρήστος ΤζιόγκαςΧορογραφίες: Σοφία ΣπυράτουΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΙΣΒΑΣ,ΑΝΝΑ ΜΕΝΕΝΑΚΟΥ, ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥκαι ο ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥΔείτε το Trailer της παράστασης: https://www.facebook.com/spirospapadopoulos.theatre/videos/1001325199993780/Κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/spirospapadopoulos.theatreΠροπώληση στα ταμεία του θεάτρου, στο www.viva.grΚαταστήματα: Public, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΠροπώληση Viva: https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-kappa/dipno-ilithion/Κυψέλης 2, ΚυψέληΤηλ. 2107707227, 2108827000