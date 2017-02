Κινηματογραφικά Reviews "Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα" του Kenneth Lonergan Διαβάστηκε φετινών βραβείων Oscar , είδαμε το "Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα" (Manchester by the sea), την ταινία που συγκεντρώνει έξι υποψηφιότητες και αποτελεί ένα από τα φαβορί για κάποιες από αυτές. Ήδη άλλωστε, ο Casey Affleck έχει κερδίσει επάξια το BAFTA και τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του. Το BAFTA πρωτότυπου σεναρίου επίσης απονεμήθηκε στον Kenneth Lonergan. Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για μια ταινία που προβλέπεται να έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πρόκειται για μια ταινία με μεγάλο συναισθηματικό βάθος και πλοκή που σταδιακά εμπλέκει το θεατή σε γεγονότα και συναισθήματα που ενδεχομένως θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί.

Η ιστορία παρακολουθεί τη μοναχική, απομονωμένη ζωή του Lee (Casey Affleck), ο οποίος εργάζεται ως επιστάτης σε μια τυπική γειτονιά της Βοστόνης και αποφεύγει επιμελώς κάθε ανθρώπινη επαφή πέρα από τα απολύτως απαραίτητα. Ο θάνατος του αγαπημένου του αδερφού, Joe (Kyle Chandler), τον αναγκάζει να επιστρέψει στη γενέτειρά του για να ρυθμίσει τα διαδικαστικά της κηδείας και να φροντίσει προσωρινά τον έφηβο ανιψιό του, Patrick (Lucas Hedges). Ωστόσο, όπως συχνά συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά διαφορετικά από το αναμενόμενο. Ο Lee ανακαλύπτει λίγο μετά την άφιξή του στη μικρή πόλη ότι ο αδερφός του τον έχει ορίσει ως το μοναδικό κηδεμόνα του γιου του με μοναδική προϋπόθεση να επανεγκατασταθεί μόνιμα στο Manchester by the sea. Θείος και ανηψιός μοιράζονται μια μεγάλη, αμοιβαία αγάπη και την ανάγκη να καταφέρουν να επικοινωνήσουν και να συνυπάρξουν. Όμως, η πόλη αυτή είναι γεμάτη φαντάσματα του παρελθόντος για τον Lee, ενώ ο έφηβος Patrick δεν συζητά καν το ενδεχόμενο να μετακομίσει εκτός πόλης και να αφήσει πίσω του τη μπάντα του, τους φίλους του, τα δύο κορίτσια του, τη ζωή του...



Όλοι οι ήρωες της ταινίας, με αφορμή το θάνατο του Joe, έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, τους δαίμονές τους, τον ίδιο τον εαυτό τους. Ο Lee έχει φύγει μακριά από την πόλη του, όντας ανίκανος να διαχειριστεί το τραγικό παρελθόν του, το οποίο όλοι εκεί γνωρίζουν. Δεν θα επέστρεφε για κανέναν λόγο, παρά μόνο για τον αδερφό και τον ανηψιό του. Ο Patrick από την άλλη , έχοντας χάσει τον πατέρα του, το σταθερό του στήριγμα στη ζωή, δεν έχει να στραφεί σε άλλον, παρά στον Lee. O εκλιπών, φροντίζει να αφήσει ένα αποχαιρετιστήριο δώρο στους δυο τους, το οποίο θα τους δέσει ακόμα περισσότερο, για πάντα.

Lee, Randi (Michelle Williams), απολύτως τραγικό πρόσωπο και η ίδια, η οποία με τον τρόπο της συμβάλλει στην κάθαρση.



Η ταινία αποτελεί, εκτός των άλλων, ύμνο στην ανδρική ψυχή και ιδιοσυγκρασία, αφού όλοι οι βασικοί ήρωες είναι άνδρες και οι γυναίκες καθόλου δεν συμβάλλουν στην ισορροπία και την αρμονία της ζωής. Μοναδική εξαίρεση, η πρώην σύζυγος του, απολύτως τραγικό πρόσωπο και η ίδια, η οποία με τον τρόπο της συμβάλλει στην κάθαρση. Η σκηνοθεσία του Kenneth Lonergan εξαιρετική, εισάγει τον θεατή στην ιστορία σταδιακά, κερδίζοντας τη συμπάθειά του για λογαριασμό καθενός από τους ήρωες, καθώς σιγά σιγά του αποκαλύπτονται στοιχεία από τις ιστορίες τους, παράλληλες αλλά άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Σε συνδυασμό με τις καθηλωτικές ερμηνείες πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών και με την έντονα φορτισμένη συναισθηματικά ιστορία, το αποτέλεσμα είναι έξοχο. Κάθε ήρωας κουβαλά το δικό του φορτίο και οι ηθοποιοί, αριστοτεχνικά τοποθετημένοι σε ρόλους που τους ταιριάζουν απολύτως, υποστηρίζουν πλήρως αυτές τις -σιωπηλές τις περισσότερες φορές- εσωτερικές εντάσεις. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι ο Casey Affleck έχει ήδη κερδίσει δύο βραβεία και είναι το απόλυτο φαβορί για τα Όσκαρ που έρχονται, αλλά στα δικά μας μάτια, η πραγματική αποκάλυψη είναι ο 2 0χρονος Lucas Hedges ως Patrick. Όλη η βίαιη ζωντάνια της εφηβείας, όλη η ορμή της νεότητας που παλεύει με το αληθινό, εσωτερικά βιούμενο πένθος για τον θάνατο του αγαπημένου πατέρα, μαζί με την αγωνία για την επόμενη μέρα και τις νέες προκλήσεις που έρχονται, ζωγραφίζονται ζωηρά στο πρόσωπο του χαρισματικού νεαρού ηθοποιού.



Η ταινία θα προβάλλεται στις αίθουσες από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και σαφέστατα αξίζει την προσοχή σας.



Συντελεστές: Σενάριο - σκηνοθεσία: Kenneth Lonergan

Παραγωγή: Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Kevin J. Walsh, Lauren Beck Μουσική επένδυση: Lesley Barber Πρωταγωνιστούν: Casey Affleck, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Michelle Williams, Gretchen Mol κ.ά.



