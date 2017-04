νέα για φεστιβάλ Οι παραστάσεις Χορού του Φεστιβάλ Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού Διαβάστηκε Το Φεστιβάλ Αθηνών αγαπάει το χορό!



Παγκόσμια ημέρα χορού – 29 Απριλίου



Το Φεστιβάλ Αθηνών αγαπά το χορό και περιλαμβάνει στο φετινό του πρόγραμμα 13 ελληνικές και ξένες παραγωγές. Το κοινό θα απολαύσει τις σύγχρονες εξελίξεις στην τέχνη του χορού, με σπουδαίους χορογράφους να παρουσιάζουν νέες και παλαιότερες δουλειές. Η Αθήνα γίνεται σταθμός στην παγκόσμια περιοδεία σημαντικών καλλιτεχνών, ενώ φιλοξενεί και μία παγκόσμια πρεμιέρα!



Οι ελληνικές δυνάμεις κατακτούν την Πειραιώς 260, αναδεικνύοντας τη δυναμική τους και διεκδικώντας το στίγμα τους στο παγκόσμιο χορευτικό στερέωμα. Δύο Ελληνίδες χορογράφοι έχουν στραμμένους πάνω τους τούς προβολείς του διεθνούς χορευτικού δικτύου DNA, ως DNA panorama artists, ενώ το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι νέες δουλειές άλλων νέων δημιουργών.



Η πρώτη, η Λενιώ Κακλέα ανοίγει την ενότητα του χορού στην Πειραιώς (1-4/6, 7-11/6, 14-18/6, 21-25/6, 28-30/6, 1/7), με το A hand’s turn. Μία παράσταση-ιδιωτική συνάντηση με την χορογράφο για μόνο έναν ή δύο επισκέπτες-θεατές κάθε φορά, στον νέο χώρο Β της Πειραιώς 260. Οι θεατές παίρνουν φεύγοντας από την παράσταση το αποτύπωμα της χορογραφίας σε ένα ιδιαίτερο βιβλίο.



Η δεύτερη DNA panorama artist είναι η γνωστή από την περσινή χρονιά, ανερχόμενη Κατερίνα Ανδρέου, που θα παρουσιάσει και πάλι το σόλο A kind of fierce (10-11/6, Πειραιώς Ε). Η παράσταση έκανε πρεμιέρα πέρσι στο Φεστιβάλ Αθηνών και στη συνέχεια περιόδευσε στην Ευρώπη, όπου σημείωσε τεράστια επιτυχία και κατέκτησε το Prix Jardin d’Europe 2016.







Το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει και ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, που η νέα του δουλειά συγκεντρώνει σημαντικούς διεθνείς συμπαραγωγούς, μετά την επιτυχία του Relic, που κέρδισε πέρσι το βραβείο Hermès. Οι Τιτάνες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στις 6 Ιουνίου στην Πειραιώς 260-Ε (6-8/6) και συνεχίζουν την περιοδεία τους σε Βαρκελώνη, Τορίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι κ.ά.

Ο Σύνδεσμος Χορού καταλαμβάνει τον Χώρο Η της Πειραιώς (19-20/6) για να πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πείραμα. Πέντε χορογράφοι, δώδεκα νέοι χορευτές, συνεργάζονται στο Rapidly Becoming που είναι ταυτόχρονα παράσταση, μελέτη πάνω στη χορογραφική διαδικασία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.



Η Ιωάννα Πορτόλου με την Ομάδα GriffÓn, συμπληρώνουν την τριλογία έργων που ξεκίνησαν το 2014, με την παράσταση Πορνό (15-17/6, Πειραιώς Ε). Η παράσταση συμπορεύεται με την ωρίμανση των μελών την ομάδας (Γιάννης Νικολαΐδης, Σεσίλ Μικρούτσικου, Ιωάννα Πορτόλου), διερευνώντας την έννοια των προσωπικών και κοινωνικών ορίων, την υπέρβαση, αλλά και τη λειτουργία τους.



Οι RootlessRoot (Λίντα Καπετανέα – Jozef Frucek), ομάδα με φανατικό κοινό, παρουσιάζει το When the dogs assailed their masters (27-29/6, Θέατρο Ρεξ). Τέσσερις χορευτές (Manuel Ronda, Anna Calsina-Forrellad, Nathan Jardin, Λίντα Καπετανέα) συνδημιουργούν και ερμηνεύουν τις σκέψεις τους για το μέλλον.



Τέλος, η πρωτοεμφανιζόμενη Αναστασία Βαλσαμάκη στήνει ένα ομαδικό έργο για εννέα χορευτές που διερευνούν τη σχέση ατομικότητας και ομαδικότητας και αποζητούν την αρμονική τους συνύπαρξη. Το Sync (2-3/7, Πειραιώς Η) έχει επιλεγεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο χορού Aerowaves και θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Spring Forward 2017.











Το Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξενεί φέτος μερικούς από τις σημαντικότερους ξένους χορογράφους. Πολλές από τις παραστάσεις αναμένονται από το σύνολο της καλλιτεχνικής κοινότητας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι Kinkaleri, η σημαντικότερη χορευτική κολεκτίβα της Ιταλίας, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (21-22/6, BIOS). Σχήμα που γαλούχησε γενιές χορευτών στη γείτονα χώρα και έγινε γνωστό για τους τολμηρούς πειραματισμούς του, παρουσιάζει στην Αθήνα το Real Good Time / All!, μία παιγνιώδη διασταύρωση συναυλίας και παράστασης χορού.



Η γεννημένη στο Κάβο Βέρντε Μαρλένε Μοντέιρο Φρέιτας είναι μία ακόμα DNA panorama artist που φιλοξενείται στο Φεστιβάλ Αθηνών. Η παράσταση Bάκχες: πρελούδιο κάθαρσης, είναι η πιο πρόσφατη παράσταση της χορεύτριας και χορογράφου, που έρχεται στην Αθήνα αμέσως μετά την πρεμιέρα της (5-6/7, Πειραιώς Η).



Η Δανή Μέτε Ίνγκβαρτσεν, προκαλεί το κοινό και εγκαινιάζει με το 69 Positions έναν νέο κύκλο στο έργο της, όπου δίνει έμφαση στη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές του σώματος και στις κοινωνικές δομές (1-3/7, Πειραιώς Β). Μία σόλο παράσταση που διερευνά το ζήτημα της σεξουαλικότητας, την αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικού και τεχνητού και τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.



Ένα τεράστιο όνομα της αγγλικής χορευτικής σκηνής, ο Χόφες Σέχτερ, παρουσιάζει τη νέα του δημιουργία, που θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Παρίσι (La Villette, σε συνεργασία με το Théâtre de la Ville). Στο Grand Finale το κοινό θα δει επί σκηνής οκτώ χορευτές από διαφορετικές χώρες, σε περίτεχνα σμιλεμένα χορογραφικά μοτίβα με ζωντανή μουσική (8-9/7, Πειραιώς Δ).







Ο Καταλανός χορογράφος Πέρε Φάουρα, γνωστός για τις δουλειές-μελέτες πάνω στην ποπ κουλτούρα, ενώνει επαγγελματίες και εθελοντές χορευτές σε μία παράσταση που δίνει νέο νόημα στον γνωστό σε όλους μας Πυρετό το Σαββατόβραδο. Το Sweet Fever (16-17/7, BIOS), βρίσκεται σε διάλογο με ποικίλα θεατρικά στοιχεία, βίντεο, μουσική, φώτα και μοιάζει με ένα μεγάλο πάρτυ.



Γεννημένη στη Ρουάντα και εγκατεστημένη στη Γαλλία, η χορεύτρια, χορογράφος, τραγουδίστρια και περφόρμερ Ντοροτέ Μυνιανεζά παρουσιάζει μία από τις πιο πολυαναμενομενες παραστάσεις παγκοσμίως. Το Unwanted /Ανεπιθύμητα μιλάει για τα παιδιά που γεννήθηκαν από τους βιασμούς που έγιναν στον πόλεμο της Ρουάντα. Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή που έρχεται στην Αθήνα (18-19/7, Πειραιώς Η) αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αβινιόν.



Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, και την παρουσία ενός από τους σπουδαιότερους χορευτές όλων των εποχών, αυτή τη φορά στο ρόλο του ηθοποιού. Ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ συνεργάζεται και πάλι με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ουίλσον και παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό θέαμα εμπνευσμένο και αυτό από τον χορό. Τα ημερολόγια του θρυλικού χορευτή Βάσλαβ Νιζίνσκι αποτελούν τη βάση για το Γράμμα σ’ έναν άντρα, τη σόλο πολυαναμενόμενη παράσταση που θα παρουσιαστεί για τέσσερις βραδιές στην Αθήνα (10-13/7).







Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: http://greekfestival.gr





Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Ο πολιτισμός είναι η κοινή μας γλώσσα!



Το μιλάει για τα παιδιά που γεννήθηκαν από τους βιασμούς που έγιναν στον πόλεμο της Ρουάντα. Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή που έρχεται στην Αθήνα (18-19/7, Πειραιώς Η) αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αβινιόν.Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, και την παρουσία ενός από τους, αυτή τη φορά στο ρόλο του ηθοποιού. Ο συνεργάζεται και πάλι με τον σπουδαίο σκηνοθέτη και παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό θέαμα εμπνευσμένο και αυτό από τον χορό. Τα ημερολόγια του θρυλικού χορευτή αποτελούν τη βάση για το Γράμμα σ' έναν άντρα, τη σόλο πολυαναμενόμενη παράσταση που θα παρουσιαστεί για τέσσερις βραδιές στην Αθήνα (10-13/7).Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του

