Ejekt 2017: Δείτε το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του φεστιβάλ

14.07.2017

Πλατεία Νερού, Φάληρο



EJEKT FESTIVAL 2017



KASABIAN

THE JESUS AND MARY CHAIN

PETER HOOK & THE LIGHT

OF MONTREAL

BLACK HAT BONES



H πρώτη ημέρα του φετινού EJEKT Festival ήταν εντυπωσιακή, με τους Killers να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του πραγματικά μεγάλου συγκροτήματος, με μια εμφάνιση που έχει ήδη περάσει στο συναυλιακό πάνθεον της χώρας.



Σε ακριβώς μια εβδομάδα, την Παρασκευή 14 Ιουλίου, η δεύτερη ημέρα του EJEKT Festival 2017 θα περιλαμβάνει ένα από τα ποιοτικότερα line-ups που έχουμε δει στην Ελλάδα, με τους τρομερούς Kasabian να ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή της Πλατείας Νερού, όπου έχουν γράψει ιστορία, με τους The Jesus and Mary Chain να επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από δύο δεκαετίες, τον Peter

Hook με τους The Light να ερμηνεύουν ολόκληρο το “Unknown Pleasures” καθώς και τραγούδια των New Order, με τους εξαιρετικούς Of Montreal και τους Black Hat Bones.



Το πρόγραμμα της ημέρας είναι το εξής:

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17.00

Black Hat Bones 17.35 – 18.10

Of Montreal 18.30 – 19.15

Peter Hook & The Light 19.35 – 20.45

The Jesus & Mary Chain 21.15 – 22.30

Kasabian 23.00



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση: 40 Ευρώ / VIP: 65 Ευρώ

Ταμείο: 45 Ευρώ / VIP: 70 Ευρώ



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.tickethour.com,

καταστήματα Γερμανός/Cosmote, Public, SevenSpots. Reload, Ευρυπίδης

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.