Σταύρος Στριλιγκάς (EJEKT): Ο κόσμος θέλει να δει το ένα μεγάλο όνομα κι όχι το Φεστιβάλ

αφιέρωμα μας για τους πιο συχνούς επισκέπτες στην Ελλάδα για συναυλίες

Σήμερα θα γίνει η δεύτερη μέρα του EJEKT Festival 2017 στην Πλατεία Νερού με τουςκαι. Από τις 5:35 μ.μ., μέχρι τη 1 τα ξημερώματα, οι μουσικόφιλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να ακούσουν πέντε πολύ αξιόλογες μπάντες!Για αυτή την ημέρα, αλλά και για τοκαι γενικότερα τις συναυλίες στην Ελλάδα, μιλήσαμε με το, έναν από τους ανθρώπους τουαπό την πρώτη χρονιά του μέχρι και σήμερα και τον υπεύθυνο τύπου του Φεστιβάλ. Οι κουβέντες με το Σταύρο είναι πάντα απόλαυση, γιατί ξέρεις ότι θα ακούσεις μόνο αλήθειες, χωρίς διπλωματία κλπ. Όσο ωμή κι αν είναι η αλήθεια για ένα θέμα, θα την ακούσεις από το Σταύρο.Το «μικρόφωνο» στον ίδιο:Εδώ είναι Ελλάδα κι έτσι δεν μπορείς να κάνεις ένα Φεστιβάλ με δύο κολλητές ημέρες, αν θες να κάνεις ονόματα επιπέδου των Killers, Muse, Kasabian κλπ. Για την Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να κλείσεις τέτοια ονόματα ένα χρόνο πριν, δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα.Αν η χώρα και η πόλη το άντεχε, θα το κάναμε δεκαήμερο. Αν με ρωτάς αν το αντέχει η χώρα, θα σου πω ότι όχι δεν μπορεί. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πολυήμερο Φεστιβάλ, αλλά πρέπει να ενδιαφέρεται και το κοινό.Θα παίξουν ένα best of set, μεγάλης διάρκειας. Η διαφορά με την προηγούμενη φορά στη συναυλία των Kasabian είναι το ότι τότε έπαιξαν όλο το νέο (τότε) δίσκο, ο οποίος ήταν λίγο progressive. Έκαναν μια αλλαγή στο στυλ τους και νομίζω ότι ως μπάντα, το μετάνιωσαν. Αυτός ο δίσκος είναι πιο «γηπεδικός».Είναι μια μπάντα που θέλαμε πολύ να την κάνουμε και την καταφέραμε.Μας έκανε ζημιά. Μας πήγε ένα μήνα πίσω και μας κατέστρεψε το line-up της ημέρας, καθώς είχαμε κλεισμένα άλλα ονόματα. Το κοινό όμως δεν το νοιάζει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θέλει να δει συναυλίες και δεν ασχολείται με αυτά.Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε πιο φθηνό εισιτήριο από κάποια Αγγλικά Φεστιβάλ, γιατί εμείς δεν κάνουμε το ίδιο με αυτό που κάνουν αυτοί. Δεν είναι συγκρίσιμα. Εμείς βάζουμε 4-5 ονόματα κι οι άλλοι βάζουν 200! Απλά, στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι ο κόσμος δεν θέλει να δει 500 ονόματα. Γινόταν το Plissken, γινόταν το Synch. Ο κόσμος όμως δεν πάει, δεν θέλει αυτό το στυλ φεστιβάλ. Θέλει να πάει να δει το ένα μεγάλο όνομα. Επίσης, στην Ελλάδα δεν έχουμε χορηγούς. Δε γίνεται να υπάρχει Φεστιβάλ στην Αγγλία ή την Αμερική χωρίς θηριώδεις χορηγούς. Εδώ εμείς κάναμε τους Muse και μεγάλες εταιρείες μας έλεγαν ότι δεν τους αρέσει το όνομα... Και είχαμε πόσες χιλιάδες κόσμο.Για τον αριθμό των συναυλιών, στην Αθήνα δεν είναι δυνατό να υπάρχουν τρία Φεστιβάλ. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.Το συμπέρασμα όμως είναι ότι τον Έλληνα δεν τον ενδιαφέρει το εισιτήριο. Αν θέλει να δει κάποιο όνομα, πάει και το πληρώνει. Από εκεί και πέρα αν δεν θέλει να δει κάτι, δεν πληρώνει ούτε 5 Ευρώ.Κοίταξε εδώ υπάρχουν δύο λόγοι. Το ένα είναι ότι έχουμε ελεύθερη αγορά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλω να «κάψω» 10 εκατομμύρια, δεν μου το απαγορεύει κανείς. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι που έχουν εμφανιστεί κι έχουν κάνει τέτοια ανοίγματα και τώρα τους ψάχνουμε. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει αυτή την μουσική. Σκέψου πόσες Ελληνικές συναυλίες γίνονται. Αυτά που κάνουμε εμείς, οι Killers, οι Kasabian κλπ απευθύνονται σε ένα μικρό κοινό. Εμείς έχουμε την τρέλα την αρρώστια, τη βλακεία να ασχολούμαστε με αυτό το κοινό κι αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν μας φταίει κανένας. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να κάνουμε την Μποφίλιου και να έχουμε ένα standard εισόδημα.Το κοινό αυτό τα έχει δει όλα. Βαρέθηκε και νομίζω ότι έχει πληγεί και οικονομικά, γιατί αυτό ήταν πραγματικά ένα συναυλιακό κοινό. Το indie για παράδειγμα δεν είναι συναυλιακό κοινό. Πάει μόνο με τα χίλια ζόρια, άμα θέλει, κλπ... Το μόνο που μένει είναι να έρθουν οι Metallica και οι Iron Maiden που έχουν τόσα χρόνια να έρθουν. Όλα τα άλλα όμως τα έχουν δει 500 φορές και είναι βέβαια και old school κοινό, δηλαδή αν έρθουν νέα ονόματα, δεν θα πάνε.Για να έρθει μια μπάντα σε αυτό το επίπεδο, με τα λεφτά που ζητάνε, πρέπει να θέλει να έρθει. Δηλαδή για να έρθουν οι Muse στην Ελλάδα, πρέπει να θέλουν να έρθουν. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε οικονομικά αυτά τα ονόματα. Ο Bruce Springsteen θα μπορούσε να έχει έρθει, αν κι εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει κόσμο. Οι Radiohead ζητάνε πολλά χρήματα και είναι μια ιδιαίτερη μπάντα. Αν το έχεις προσέξει, δεν κάνουν πολλές συναυλίες, γιατί δε ρίχνουν καθόλου την τιμή τους. Αν ήμασταν το Glastonbury, οι χορηγοί θα μας πλήρωναν να φέρουμε τους Radiohead. Εδώ όμως δεν θα το κάνουν αυτό. Εδώ δεν το έκαναν για τους Muse, όπου ήταν εγγυημένα και κλεισμένα τα εισιτήρια.Εννοείται. Εμείς πουλάμε εισιτήρια μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Συνεργαζόμαστε με το Viva και το TicketHour. Στο Viva το τυπώνεις ή το στέλνεις στο κινητό σου και στο TicketHour, το ανταλλάσσεις στην πόρτα.