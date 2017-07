LP, Monophonics, Lola Marsh, Angelika Dusk @ Τεχνόπολη [12.07.2017]

Ένα φεστιβάλ με ονόματα ταυτισμένα άμεσα ή έμμεσα με το, τη μουσική σκηνή που βρίσκεται στο Γκάζι, γέμισε την Τεχνόπολη την Τετάρτη. Για το απόγευμα οι διοργανωτές διάλεξαν την, που σιγά σιγά προσπαθεί να μπει στα ακούσματα της πόλης, μαζί με μία νέα indie rock μπάντα από το Ισραήλ, τους. Όταν λίγο πιο μετά έπεσε ο ήλιος βγήκαν οι, που τους έχουμε μάθει καλά αλλά και η headliner της βραδιάςπου εμφανίζεται για δεύτερη φορά στην Τεχνόπολη. Το Gazarte βασίστηκε σε ασφαλή ονόματα για να γιορτάσει τα δέκα χρόνια του. Όμως ήταν ένα ωραίο πακέτο για τους θεατές, που ισορροπούσε ανάμεσα στην pop αισθητική, σε αρκετά σφυρίγματα και σε funk rock χορό.Η παρουσία της Angelika ταίριαζε στο lineup και το ύφος της βραδιάς που συνέθεσε το Gazarte. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται στο set της εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να απολαύσει το φεστιβάλ και την Τεχνόπολη. Η Dusk κάνει έντονη προσπάθεια με προσεγμένα βίντεο κλιπ και προώθηση τα τελευταία τρία χρόνια. Κάνει και τις διασκευές της (κλπ.) ώστε το κοινό να πλησιάσει πιο εύκολα της δικές της συνθέσεις. Παρόλο που έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, αν συγκριθεί με αντίστοιχες pop-pock chicks του εξωτερικού (αφού βασίζεται σε ξένο στίχο) μέχρι τώρα δεν έχει κάνει την υπέρβαση. Ώσπου να φτάσει στο τέλος του σετ της είχε παίξει το 'Drown Out The Light' από τον τελευταίο δίσκο της, μαζί με το 'Catfight' και το 'Beautiful Love' που έχουν εκτεθεί και λίγο περισσότερο στα ραδιοφωνικά κύματα.Οι Lola Marsh είναι μία καινούρια μπάντα που μας επισκέπτεται για πρώτη φορά. Με βασικά μέλη τηνστα φωνητικά (και ενίοτε στην κιθάρα και το ukulele) και τονστις κιθάρες, η μπάντα είναι πολύ κοντά στο retro-dreamy pop ήχο της. Σε μια πιο αισιόδοξη έκδοση όμως, λόγω της θετικής αύρας της Yael που εμφανισιακά θυμίζει την. Η ξυπόλητη τραγουδίστρια έπαιξε λίγο με το κοινό που ήξερε σκόρπιους στίχους από το χιτάκι τους 'You're Mine'. Η δισκογραφία τους έχει έναν δίσκο όλο κι όλο, αλλά το ύφος του ταίριαζε γάντι με τα ακούσματα των θεατών που τους παρακολουθούσαν. Συνεπώς απόλαυσαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων στο 'Wishing Girl' και στο φινάλε τους με το 'Hometown' και δεν παρέλειψαν να μας πουν για την ελληνική κουζίνα που τους άρεσε πολύ.Οι Monophonics επισκέπτονται τη χώρα μας για συναυλίες πολύ συχνά. Ο rhythm & blues πυρήνας τους με τα ψυχεδελικά soul στοιχεία που ξεπετάγονται έχουν δέσει με το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιτυχημένη διασκευή που έκαναν στο 'Bang Bang' τηςπου ακούστηκε πολύ. Με τα keyboards στη μέση της σκηνής, οείχε ιδρώσει σχεδόν πριν ανέβει στη σκηνή. Βασικός του στόχος ήταν να ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους.Η μπάντα είχε γεμάτο ήχο στο οποίο βοηθούσε και το horn section από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες νότες του 'Hard Times', διασκευή από τον. Συνέχισαν με τις funky εκτελέσεις των 'Sounds of Sinning' & 'They Don't Understand' ενώ το 'Foolish Love' έπαιξε καταλυτικό ρόλο για ξεκινήσει πιο έντονος χορός.Κατά τη διάρκεια του σετ των Monophonics (αλλά και μετά στην LP), πεταγόντουσαν φωτιές μπροστά από τη σκηνή, με ένα λίγο ασυγχρόνιστο αλλά ευχάριστο τρόπο, ανάλογα με την ένταση των τραγουδιών. Ήταν μια λεπτομέρεια μεν, αλλά έδειχνε ότι η διοργάνωση προσπάθησε να κάνει κάποια παραπάνω κόλπα. Βέβαια τον πρώτο λόγο τον είχε η μουσική. Η μπάντα είχε πολύ καλή επικοινωνία και αισθανόταν άνετα μετά από τόσες συναυλίες στη χώρα μας. Λίγο πριν μας χαιρετήσουν δεν ξέχασαν το 'Bang Bang' μαζί με κάποια δευτερόλεπτα από το 'Seven Nation Army' τωνκαι το 'Can't Stop' των. Το αλάπέρασμα στο 'You Keep Me Hangin' On' έδωσε τη σκυτάλη στην headliner της βραδιάς.Το συγκρότημα δεν έπαιξε πολύ ώρα, αλλά έδειξε ότι η μουσική του έχει γραφτεί για να παίζεται ζωντανά. Οι funk-rock αυτοσχεδιασμοί, τα γρυλίσματα και ο φανατισμός του Finnigan είναι τα στοιχεία που κρατάνε τους Monophonics ενεργούς.Hard Times (Baby Huey Cover)Hangin' OnPromisesSounds of SinningThey Don't UnderstandFoolish LoveLa La La Love MeLying EyesRunaway People (Dyke And The Blazers Cover)Bang Bang (Cher Cover) / Seven Nation Army (White Stripes Snippet)Holding Back Your LoveKeep Me Hangin On (Vanilla Fudge Cover) / Can't Stop (Red Hot Chilli Peppers Snippet)H LP () με το ανδρόγυνο σουλούπι της ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική αρκετά χρόνια πριν γίνει γνωστή στα μέρη μας με το 'Lost On You'. Έχει γράψει τραγούδια για pop ονόματα όπως οι, ηκαι η. Πίσω από τις πιασάρικες pop συνθέσεις της κρύβεται αφοσίωση και βέβαια αρκετά σφυρίγματα, τα οποία συμπεριλαμβάνει σε πολλά τραγούδια.Η αγάπη της για την Ελλάδα ήταν σαφής από το 'Muddy Waters' που ξεκίνησε το set και ανταποδόθηκε από το κοινό στο 'Other People', το οποίο το τραγούδησαν μαζί. Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής της με το βιμπράτο που συχνά το φτάνει στα όρια υπογράφουν τα κομμάτια της. Με το ukulele της στα χέρια, είτε με τη μπάντα να την υποστηρίζει είτε χωρίς, το ταλέντο της ξεχωρίζει. Είναι μίαπου αποφοίτησε από τη σχολή τουκαι τουΗ Τεχνόπολη είχε πια γεμίσει. H LP αστειευόταν, έβγαλε τη φίλη της να πει ένα "Γεια" και κατέληξε στο τραγούδι που της έδωσε την ώθηση προς την επιτυχία (μέσα από μια διαφήμιση της Citibank), το 'Into The Wild'. Πιο πριν μας είχε τραγουδήσει το 'Lost On You' συνοδευόμενο από σπίθες, φωτιές και φωνές. Οι ενισχυτές της κιθάρας δυνάμωσαν στο 'You Want It All', έπαιξε με την ελαστικότητα της φωνής της στο 'Tokyo Sunrise' ενώ στα ρεφρέν σύχναζε στις άκρες της σκηνής τεντώνοντας το μικρόφωνο στο κοινό.Έχει προωθηθεί από διάφορα μέσα επικοινωνίας σαν μοδάτη και εναλλακτική, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την ουσία της δουλειάς της. Η αλήθεια είναι πως η παρουσία της βαραίνει τη ζυγαριά προς αυτό το μέρος. Το πλεονέκτημα που διαθέτει και ισοφαρίζει την κριτική είναι πώς μπορεί και να τραγουδήσει και να γράψει τα τραγούδια της κάτι σπάνιο στις μέρες της εύπεπτης και εφήμερης μουσικής. Πάντως αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις του κοινού, η LP έχει πολλές πιθανότητες να μπει στη λίστα με τους καλλιτέχνες που επισκέπτονται πολύ συχνά τη χώρα μας Η μεγάλη απορία τις βραδιάς είναι πόση εξάσκηση έχει κάνει η Laura στα σφυρίγματα της. Από το τσοπάνικο σφύριγμα-συναγερμό ως το ερωτικό σφύριγμα χελιδονιού, δεν άκουγες παραφωνία. Κατά την έξοδο μας από τη συναυλία άκουγες κόσμο να προσπαθεί να τη μιμηθεί με απογοητευτικά όμως αποτελέσματα!Muddy WatersOther PeopleTightropeUp Against MeStrangeSwitchbladeDeath ValleyLevitatorYou Want It AllSuspicionTokyo SunriseNo WitnessWhen We' Re HighLost On YouForever For NowInto The Wild