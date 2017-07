Οι Horrors επιστρέφουν με νέο δίσκο και video

Τρία χρόνια μετά το "Luminous", οι Άγγλοι Horrors επιστρέφουν με καινούριο δίσκο ο οποίος τιτλοφορείται "V" και θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου.



Ταυτόχρονα, χθες κοινοποίησαν το video clip για το πρώτο single του επερχόμενου άλμπουμ "Machine", ένα αρκετά "σκοτεινό" και industrial μουσικό video.



Το tracklist του "V":



1. Hologram

2. Press Enter To Exit

3. Machine

4. Ghost

5. Two Way Mirror

6. Weighed Down

7. World Below

8. Gathering

9. It’s A Good Life

10. Something To Remember Me By



Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το "Machine":