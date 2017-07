Η Patti Smith τραγούδησε με τους U2 στο Παρίσι

Οι U2 συνεχίζουν την περιοδεία τους για το “Joshua Tree”, παίζοντας ολόκληρο το δίσκο όπως ακριβώς είχε κυκλοφορήσει το 1987. Στην επίσκεψη τους στο Παρίσι ανέβηκε στη σκηνή η Patti Smith για να συμμετέχει στο ‘Mothers of the Disappeared’. H Patti τραγούδησε μαζί με τον Bono, ξεκινώντας με δικούς της παραλλαγμένους στίχους από το ”People Have The Power” που κατέληξαν στο τελευταίο τραγούδι του “Joshua Tree”. Η ιέρεια του punk συνέχισε να ψέλνει και να αυτοσχεδιάζει κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, δίπλα-δίπλα με τον Bono.



Ο Bono έχει δηλώσει πολλές φορές το πόσο έχει επηρεαστεί από την Patti, από τους στίχους της και από την επαναστατική διάθεση που έχει στη σκηνή. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που συνευρίσκονται μαζί σε συναυλία. Η Patti έχει ξανατραγουδήσει μαζί τους στο Παρίσι, αλλά και στο Madison Square Garden σε μία από τις επετειακές συναυλίες που διοργάνωσε το Rock 'n Roll Hall Of Fame το 2009, όπου οι U2 έπαιζαν το ρόλο της house band.



Δείτε το βίντεο με το ντουέτο από το Παρίσι: