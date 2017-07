Ποιοι δίσκοι είναι υποψήφιοι για το φετινό Mercury;

Κάθε χρόνο, οι καλύτεροι Βρετανοί καλλιτέχνες βραβεύονται με το Mercury Prize. Φέτος, η τελετή θα γίνει στις 14 Σεπτέμβρη και έχει ήδη ανακοινωθεί η λίστα με τους υποψήφιους για τον καλύτερο δίσκο.Πέρυσι νικητής αναδείχθηκε oμε το "Konnichiwa".Κάποιοι από τους φετινούς υποψήφιους έχουν ήδη κερδίσει ένα βραβείο όπως οι Alt-J με το "An Awesome Wave" το 2012, οι XX με το ομώνυμο το 2010, ενώ η Kate Tempest ήταν υποψήφια το 2010.- Relaxer- Blossoms- Together, As One- ÷- How To Be A Human Being- Common Sense- Let The Eat Chaos- Yesterday's Gone- Process- Gang Signs & Prayer- Love In The 4th Dimension- I See You