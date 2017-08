συναυλίες 2017 Tom Petty And The Heartbreakers, Stevie Nicks @ Hyde Park, Λονδίνο 09.07.2017 Διαβάστηκε Tom Petty είναι ένας καλλιτέχνης που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα μας. Όπως όμως συμβαίνει και με πολλούς άλλους τραγουδοποιούς στο εξωτερικό γεμίζει αρένες και ενίοτε το Hyde Park του Λονδίνου. Ενεργός στη σκηνή και στο studio ηχογραφεί ακόμα εξαιρετικούς δίσκους, με το "Hypnotic Eye" του 2014 να έχει αγγίξει την κορυφή του Billboard top 100.



Αν θέλαμε να περιγράψουμε τη μουσική του θα μπορούσαμε πρόχειρα να τον χαρακτηρίσουμε ως ένα συνδυασμό Bob Dylan, JJ Cale και Bruce Springsteen. Ιστορίες με περίεργους χαρακτήρες από τα βάθη της Αμερικής, rock 'n roll, blues rock και αφηρημένες καταστάσεις που ερμηνεύει ο ακροατής με τον δικό του τρόπο. Όλα αυτά συνδέονται με το παίξιμο του Mike Campbell, ενός κιθαρίστα που υπηρετεί την εκάστοτε σύνθεση χωρίς να υπερβάλει με τα solo του. Στην ίδια μουσική οντότητα συνυπάρχει και ο Benmont Tench στα keyboards, ιδρυτικό μέλος των Heartbreakers αλλά και ο Ron Blair στο μπάσο. Απαραίτητες για τη συνοχή της μπάντας είναι οι μεταγενέστερες προσθήκες του Scott Thurston που παίζει λίγο απ' όλα και του Steve Ferrone στα drums. Οι Heartbreakers συνοδεύουν πάντα τον Tom Petty στις ζωντανές εμφανίσεις του και άτυπα τον καλύπτουν και στους 'solo' δίσκους του.



Ο θείος Tom δε συνηθίζει να έρχεται βόλτες στην δεξιά πλευρά του χάρτη. Τώρα που έχει σχεδόν πατήσει τα 70 προτιμά να κάνει βόλτες στα λημέρια του στην Βόρεια Αμερική. Από το 2012 που έκανε την τελευταία του Ευρωπαϊκή περιοδεία έχει κυκλοφορήσει ένα δίσκο με τους Heartbreakers και άλλον έναν με τους Mudcrutch, την παλιά του μπάντα που ειδικεύεται στο country rock. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τα 40 χρόνια από την ίδρυση των Heartbreakers, οπότε ένας λόγος παραπάνω για να κάνει το σάλτο στην Ευρώπη για μία – και μοναδική - συναυλία στο Hyde Park του Λονδίνου.







Μαζί με τους Heartbreakers στο lineup ήταν η Stevie Nicks. Η ιστορία θέλει την Stevie να είναι ένα ‘κλικ’ μακριά από το να γίνει επίσημο μέλος των Heartbreakers. Γνωστή για την καριέρα της με τους Fleetwood Mac, έχει επιτυχημένους δίσκους και η ίδια. Στην εμφάνιση της στο Λονδίνο ομολογουμένως είχε ντυθεί αρκετά ζεστά αν σκεφτεί κανείς ότι είχε καύσωνα. Η φωνή της χανόταν λίγο στο mix και την κάλυπτε αρκετά η μπάντα της. Στη μέση του set τα πράγματα έστρωσαν, λίγο μετά το 'Dreams'. Η Stevie είχε μερικά ξεσπάσματα αναγεννησιακού χορού, συνοδευόμενου από τη μελωδία του 'Rhiannon' που την έχει σημαδέψει. Η πραγματικότητα είναι πως η φωνή της δεν έχει τη δύναμη που είχε παλιά. Παρόλαυτα η εμπειρία της στο 'The Edge of Seventeen' και το 'Stand Back' έστρεψε τα βλέμματα πάνω της.



Το κλίμα ήταν οικογενειακό, όπως στις περισσότερες συναυλίες στο Hyde Park που τις πρώτες ώρες έχουν ύφος πικ-νικ. Άλλωστε, υπάρχει περιορισμός στον ήχο και την ώρα - είχαν άλλωστε τραβήξει την πρίζα στον Bruce Springsteen και τον Paul McCartney. Aν λοιπόν κάποιος ψάχνει ένταση και φανατικό κοινό το Hyde Park δεν είναι ιδανικός συναυλιακός χώρος. Μετά το σούρουπο βέβαια κάτι αρχίζει να γίνεται.







Όταν βγήκαν οι Heartbreakers στη σκηνή κανείς δε περίμενε το 'Rockin’ Around WIth You' από τον πρώτο δίσκο του Tom. Από την αρχή το συγκρότημα έδειξε ότι δεν θα αρκεστεί σε ένα best of setlist και θα καλύψει δύο-τρία κρυφά σημεία της δισκογραφίας του. Και έτσι έγινε. Εκτός από το driving rock του 'Forgotten Man' και το επηρεασμένο από τα riffs του Peter Green, 'I Should Have Known It', το διαμάντι της βραδιάς ήταν το 'Walls' από το Soundtrack του "She's The One". Ο Petty με το σαρκαστικό του στιλ είπε πως ήταν ένα request που έκανε ο ίδιος. Σε μπάντες με την ιστορία του Tom Petty το ανακάτεμα του setlist με τραγούδια που δεν συνηθίζει να παίζει το συγκρότημα είναι το συστατικό που κάνει μία συναυλία να ξεχωρίζει.



Πριν από λίγο καιρό είχε ακουστεί πως ο Tom θα έκανε περιοδεία ειδικά για το αγαπημένο "Wildflowers", μια συνεργασία με τον Rick Rubin. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει επίσημα ακόμα, αλλά στο Hyde Park ακούστηκαν πέντε τραγούδια από τον δίσκο. Συνεπώς έγινε ένα άτυπο αφιέρωμα. Το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου συγκαταλέγεται στις πιο τρυφερές στιγμές της καριέρας του και είναι πολύτιμη προσθήκη σε οποιοδήποτε set. Στην αντίθετη όχθη, με ηλεκτρικές κιθάρες και πιο γρήγορο ρυθμό βρίσκεται το 'You Wreck Μe' που ακούγεται ακόμα καινούριο, εμπλουτισμένο με αυτοσχεδιασμούς του Benmont Tench.







Τα χιτάκια δεν έλειψαν από το δίωρο set: Tα κλασσικά 'Mary Jane’s Last Dance' (που μπορεί να θυμάστε από το video clip με την Kim Basinger) και 'Free Fallin' παίχτηκαν στην αρχή ενώ ο αποχαιρετισμός έγινε όπως πάντα με το 'Αmerican Girl'. Το 'Learning to Fly' παίχτηκε στην ακουστική του έκδοση, όπου το κοινό τραγουδάει το μεγαλύτερο μέρος. Εκτός από τους θεατές, σε αυτή τη περιοδεία στις γέφυρες και τα ρεφρέν την μπάντα συνοδεύουν οι Webb Sisters που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στα αριστερά της σκηνής του Leonard Cohen.



Οι Heartbreakers είναι ένα μουσικό σχήμα που δεν απογοητεύει. Έχουν γεράσει, o Tom τρέμει λίγο όταν πιάνει το stand του μικροφώνου και τους φεύγουν μερικές νότες εδώ και εκεί, αλλά αυτά τα διακρίνουν οι πολύ φανατικοί. Μόνο στο 'Stop Draggin’ My Heart Around' που ανέβηκε και η Stevie για να μοιραστεί τα φωνητικά με τον Tom τα πράγματα δεν δούλεψαν ιδανικά. Συνέβαλε στο επετειακό κλίμα της συναυλίας αλλά ακούστηκε λίγο απροβάριστο.







H sold out συναυλία του Tom Petty στο Hyde Park είχε το χαλαρό κλίμα του Gainesville, τραγούδια από όλες τις περιόδους των Heartbreakers, Ευρωπαίους ταξιδιώτες και εορταστικό χαρακτήρα. Ο Petty όταν δεν τραγουδούσε σχολίαζε τα τραγούδια και την μπάντα με το φλεγματικό του χιούμορ. Δεν είναι ο rock star που χτυπιέται στη σκηνή, όπως ο Bruce Springsteen, και δεν τρέχει όπως ο Mick Jagger. Είναι ένας rock τροβαδούρος από τον Αμερικανικό Νότο με χίπικη αύρα, που βασίζεται στο παίξιμο της μπάντας του για τα πυροτεχνήματα.









Stevie Nicks Setlist



Gold and Braid

If Anyone Falls

Gypsy (διασκευή Fleetwood Mac)

Outside the Rain

Dreams (διασκευή Fleetwood Mac)

Enchanted

Moonlight (A Vampire's Dream)

Stand Back

Crying in the Night (διασκευή Buckingham Nicks song)

Gold Dust Woman (διασκευή Fleetwood Mac)

Wild Heart

Bella Donna

Edge of Seventeen



Encore:

Rhiannon (διασκευή Fleetwood Mac)

Landslide (διασκευή Fleetwood Mac)



Tom Petty And The Heartbreakers Setlist



Rockin' Around (With You)

Mary Jane's Last Dance

You Don't Know How It Feels

Forgotten Man

I Won't Back Down

Free Fallin'

Walls

Don't Come Around Here No More

Stop Draggin' My Heart Around (με τη Stevie Nicks)

It's Good to Be King

Crawling Back to You

Wildflowers

Learning to Fly

Yer So Bad

I Should Have Known It

Refugee

Runnin' Down a Dream



Encore:

You Wreck Me

American Girl



[Οι φωτογραφίες του άρθρου ανήκουν στον Ξενοφώντα Καράμπαλη και το Mix Grill]



