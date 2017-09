Η Πέννυ Μπαλτατζή έφερε τον...παράδεισο στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής

[Γράφει ο Μιχάλης Τσεσμετζής]





Την πιο κατάλληλη ημέρα επέλεξε η Πέννυ Μπαλτατζή μαζί με τους μουσικούς της, να παρουσιάσει το πρόγραμμα με τίτλο "I Am In Heaven", με πολύ jazz ήχο κάτω από τα αστέρια του αθηναϊκού ουρανού.





Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, και με τον κόσμο να έχει μαζευτεί από νωρίς καθισμένος στο γκαζόν μέχρι όσο φτάνει το μάτι, η Πέννυ παρέα με τους εξαιρετικούς μουσικούς της έπαιξαν jazz μελωδίες για όλα τα γούστα, από συγκινητικές και γλυκές μέχρι πολύ χορευτικές. Και η ανταπόκριση ήταν άμεση και ενθουσιώδης.

Η Πέννυ με τη μελωδική και γλυκιά φωνή της, ερμήνευσε τραγούδια όπως το "Everytime We Say Goodbye", το "The Lady Is A Tramp" και το "Dream A Little Dream". Έχοντας διαλέξει γνωστά και καθιερωμένα τραγούδια από κινηματογράφο και μιούζικαλ, παρουσίασε jazz εκδοχές των τραγουδιών ενορχηστρωμένες από τον ταλαντούχο μουσικό Σάμι Αμίρι, και δημιούργησε ένα αίσθημα νοσταλγίας στους παρευρισκόμενους.





Με έμπνευση από την Ella Fitzgerald, τον Willie Nelson, τον Frank Sinatra και πολλούς άλλους σπουδαίους ερμηνευτές, η Πέννυ θέλησε να μαγέψει τους παρευρισκομένους με την μελωδική της χροιά και με τις κινήσεις της πάνω αλλά και κάτω από την σκηνή. Αφού έγινε ένα με τον κόσμο και τραγούδησε μαζί τους, ανέβηκε και πάλι στη σκηνή για να ερμηνεύσει και δικά της κομμάτια.

Αγαπημένα τραγούδια από τα προηγούμενα album της, όπως τα "Παριζιάνικο", "Δεκάρα", "Χορεύοντας", "Πειρασμός - Απάτη", αλλά και το τραγούδι της Αρλέτας "Σερενάτα", μετέδωσαν τον ρυθμό της Πέννυς σε όλες τις παρέες και ζευγάρια που είχαν μαζευτεί να την ακούσουν και να την δουν.





Την βραδιά έκλεισε με το τελευταίο της single "Στη Τρούμπα Στη Καστέλα" που κυκλοφόρησε πρόσφατα και ήδη έχει ξεχωρίσει. Αφού λοιπόν μας πήγε στον "Παράδεισο" και άνοιξε έτσι όμορφα και μουσικά το φετινό φθινόπωρο, αναμένουμε για τις επόμενες εμφανίσεις της τον χειμώνα στην Αθήνα.

Την βραδιά έκλεισε μεπου κυκλοφόρησε πρόσφατα και ήδη έχει ξεχωρίσει. Αφού λοιπόν μας πήγε στονκαι άνοιξε έτσι όμορφα και μουσικά το φετινό φθινόπωρο, αναμένουμε για τις επόμενες εμφανίσεις της τον χειμώνα στην Αθήνα.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Μένιος Γούναρης (πλήκτρα), Γιάννης Πουπούλης (κιθάρα), Φοίβος Άνθης (τύμπανα), Ηλίας Καρκαβέλιας (μπάσο), Σπύρος Νίκας (άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο), Ρενάτο Κούσι (τρομπόνι), Κώστας Κεφάλας (τρομπέτα), Σαμι Αμίρης (ενορχηστρώσεις)